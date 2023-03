Nederland wil groot investeringsfonds van de Navo naar Amsterdam halen

Nieuws Onrust in top van Waternet houdt aan, ook na vertrek algemeen directeur

Het blijft rommelen in de top van Waternet, de uitvoeringsorganisatie voor waterbeheer in Amsterdam en omstreken. Vorige maand nam de algemeen directeur ontslag. Haar plaatsvervanger is al weken afwezig wegens ziekte, terwijl de directeur belast met IT per 1 april vertrekt.