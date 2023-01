Nederlander (79) die al 39 jaar in de Verenigde Staten vastzit, komt niet vroegtijdig vrij

De 79-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die al 39 jaar mogelijk onterecht vastzit in de Verenigde Staten, komt niet voortijdig vrij. Dat blijkt uit de zogeheten parole hearing die donderdagavond in Californië is gehouden, zo bevestigt advocaat Rachel Imamkhan.

Volledig scherm Jaitsen Singh verkeert in broze gezondheid: hij heeft in de gevangenis twee keer covid gehad en is zijn veiligheid niet zeker. © Privebeeld

De Nederlander Jaitsen Singh, die emigreerde naar de Verenigde Staten, zit al sinds 1984 vast. Hij is veroordeeld tot 56 jaar cel voor het geven van de opdracht tot de moord op zijn vrouw en dochter.

Zijn familie en Singh zelf weerspreken elke betrokkenheid bij de dubbele huurmoord, zeker nadat was gebleken dat de verklaring waarop de veroordeling berustte afkomstig was uit een deal tussen een kroongetuige en een officier van justitie, waarvoor de kroongetuige strafvermindering, geld en een woning kreeg. Een herbeoordeling van de zaak nadien liep op niets uit.

Advocaat Rachel Imamkhan zegt in een eerste reactie: “We moeten nu kijken of Singh op een andere wijze overgedragen kan worden naar Nederland. Dat dat nog niet gebeurd is, betekent niet dat overdracht van Singh onmogelijk is, het is politieke onwil.”

Nationale Ombudsman

Singh zit al 39 jaar vast in een Amerikaanse cel. Zijn zus Sieta Singh, die in de zaterdageditie van Het Parool over haar situatie vertelt, zegt dat hij er elke dag voor zijn leven vreest. Enkele jaren geleden werd hij doelwit van een aanval door een medegevangene. “Hij is toen bijna vermoord,” zegt ze.

Zijn advocaat Rachel Imamkhan zegt dat ze elke maand geld overmaakt zodat Singh ‘zijn veiligheid kan kopen’. “Vrij letterlijk, bij de bewakers.”

In juni 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan van SP-Kamerlid Michel van Nispen, die minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) ertoe moest bewegen alles op alles te zetten om Singh vrij te krijgen. In december vorig jaar oordeelde de Nationale Ombudsman dat het ministerie van Buitenlandse Zaken steken heeft laten vallen en Singh te weinig consulaire bijstand heeft verleend in het begin van zijn detentie.

‘Zware gezondheidsklachten’

Er zijn twee mogelijkheden om Singh, die nog altijd in de Amerikaanse gevangenis vastzit, naar Nederland te halen. Enerzijds kan hij met de zogeheten ‘Wots-procedure’ (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen) overgebracht worden naar Nederland, zodat hij zijn straf hier kan uitzitten. Anderzijds kan hij een parole hearing krijgen, waarmee hij kans maakt op vervroegde vrijlating in de Verenigde Staten en dan als vrij man in Nederland verder kan leven. Die hoorzitting vond dus donderdagavond plaats.

Advocaat Rachel Imamkhan wijst er in de zaterdageditie van Het Parool op dat het al de vierde parole hearing is die ze heeft aangevraagd, en de laatste. “Ik blijf Singh verdedigen, maar de minister moet de Wots-route inzetten,” zegt Imamkhan in het te verschijnen artikel. Volgens Imamkhan vreest de minister dat hij met een dergelijk Wots-besluit opeens veel meer gevangenen terug moet halen naar Nederland. “Maar er zijn geen gelijke gevallen zoals Singh: hoogbejaard, al veertig jaar in detentie, zware gezondheidsklachten.”

