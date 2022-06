Niet bij te benen: de helft van alle woningzoekenden wil in Amsterdam wonen

Volledig scherm Nieuwbouw bij de IJ-oever. Amsterdam heeft te weinig concrete bouwplannen om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. © Berlinda van Dam/ANP

Volgens berekeningen in de woensdag te verschijnen Atlas voor Gemeenten van Atlas Research is het landelijk woningtekort inmiddels opgelopen naar 390.000 woningen. Daarbij is gekeken naar mensen die graag zouden willen verhuizen of een eerste huis zoeken.

Mensen moeten uitwijken

De druk is volgens onderzoeker Jornt Mandemakers het grootst in de Randstad, en dan vooral in en rond Amsterdam, Utrecht en in ’t Gooi. “Mensen willen graag in Amsterdam wonen en studeren. Voor elke honderd huizen staan meer dan honderdvijftig huishoudens in de rij. Het logische gevolg is dat alleen diegenen met de meeste middelen of inschrijftijd kans maken op een woning. Veel huishoudens moeten dus uitwijken naar elders.”

Aan ambitie ligt het niet, stellen de onderzoekers van Atlas. Zij baseren zich daarbij op eerder onderzoek door Follow the Money en Cobouw, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ‘harde’, concrete, bouwplannen en ‘zachte’ bouwplannen, waarbij vaak nog allerlei procedures lopen. Volgens Mandemakers grossiert Amsterdam in ‘zachte’ plannen. “De hoofdstad kent veel te weinig concrete plannen om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen; er blijft een tekort van 175.000 woningen.”

In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven te willen doorgaan op de ingeslagen weg: 7500 woningen per jaar is de ambitie. De woondruk wordt door Atlas Research uitgedrukt in een indexcijfer dat de verhouding aangeeft tussen de vraag naar woningen en de beschikbare voorraad. Bij een woondruk van 100 is er voor elke woningzoekende en elk huishouden dat wil verhuizen in een gemeente direct een huis beschikbaar. Een indexcijfer tot 102 geeft een gezonde situatie weer.

Flinke verschillen

Amsterdam en voorsteden als Amstelveen (waar de woondruk met een tekort van 25.000 woningen relatief het grootst is) en Leidschendam-Voorburg kennen een woondruk van ruim 150. Dit wil zeggen dat de vraag naar woningen ruim 50 procent groter is dan het woningaanbod. Hilversum, Utrecht en Amersfoort volgen met een woondruk van ongeveer 140.

Onder de vijftig grootste gemeenten is de woondruk het kleinst in Lelystad, Nissewaard – de voormalige gemeentes Spijkenisse en Bernis op het Zuid-Hollandse eiland Putten – en Emmen.

Binnen Amsterdam is nog steeds sprake van flinke verschillen, zegt Mandemakers: naarmate de afstand tot het centrum toeneemt, neemt de woondruk af. “De stadsdelen Centrum en Zuid kennen de grootste woondruk. In delen van West en Noord is de woondruk flink lager, net als in Zuidoost. Dat is te verklaren door de relatief slechte leefbaarheid van die gebieden.”

Uitvalswegen

Uitzondering op deze afstandsregel vormen gebieden met een ‘goede leefbaarheid’, zegt Mandemakers. “Met name ’t Gooi en Amstelveen zijn zeer in trek. In Flevoland zijn delen van Almere erg populair: de gebieden met een goede leefbaarheid en in de buurt van de uitvalswegen A6 en A27, maar Lelystad in zijn geheel dan weer niet.”

De woningbouw in Nederland kan de groei van het aantal huishoudens en de veranderende woonwensen al jaren niet meer bijbenen. Volgens de onderzoekers kwamen er tot begin jaren tachtig jaarlijks meer dan 2 procent nieuwe woningen bij. “Sindsdien is de groei gestaag afgenomen tot onder de 1 procent per jaar. In 1990 werden er voor het laatst meer dan 100.000 nieuwe woningen opgeleverd. In 2020 zijn er 69.000 nieuwbouwwoningen bijgekomen, een toename op de gehele woningvoorraad van 0,9 procent.”