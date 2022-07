Nieuw college Almere stapt in ijskoud bad

Volledig scherm Bezoekers op de Floriade Expo in Almere © ANP

Gezellig is het al jaren niet meer in de raad van Almere, en ook voor de komende jaren zijn de vooruitzichten niet bijster goed. De feestelijk bedoelde installatie van de nieuwe wethoudersploeg liep donderdagavond uit op een urenlange kritische ondervraging van met name de vier wethouders die nog maar drie weken geleden hun verantwoordelijkheid hadden genomen voor de financiële strop van de Floriade door demonstratief op te stappen.

Het herstellend vermogen van de vier bestuurders zorgde voor verbazing en irritatie bij de oppositie. “Vindt u dat uw handen na drie weken gereinigd zijn?” wilde Chris Jansen namens de PVV weten van de kandidaat-wethouders. “Is het dan allemaal poppenkast geweest?” vroeg Gladys Wielingen van BIJ1. Brent Hadderingh van Forum herinnerde aan de nog maar net gedroogde tranen van Julius Lindenbergh als aftredend wethouder van financiën. “Ik kan het niet rijmen.”

Hindernisbaan

Het werd dus geen leuke avond voor Lindenbergh (VVD), Maaike Veeningen (D66), Roelie Bosch (Christen-Unie) en Froukje de Jongh (CDA), en ook niet voor hun vrienden en familie die naar het gemeentehuis waren gekomen om de installatie mee te maken. In plaats van de beloofde zachte landing op het pluche kregen zij een hindernisbaan voorgeschoteld met als obstakels lastige vragen over integriteit, betrouwbaarheid en principes.

De verantwoordelijke partijen wrongen zich in bochten in een poging de critici te overtuigen. Fractievoorzitter Colette Holter van de VVD verdedigde de kandidatuur van haar wethouder Lindenbergh door te wijzen op het belang van een goede mix van ervaren wethouders en nieuwe gezichten. “Hoe had u het de Almeerders willen uitleggen als hier zeven nieuwe bestuurders hadden gezeten, een aantal van hen wellicht afkomstig van buiten de stad?”

Ingewikkeld betoog

Lindenbergh zelf hield een tamelijk ingewikkeld betoog over het verschil tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid. Het vorige college had drie weken geleden collectief verantwoordelijkheid genomen voor de financiële tegenvaller, maar individueel had hij zich niet verantwoordelijk gevoeld. Wat fractievoorzitter Martine van Bemmel van D66 betreft, zo liet zij nu weten, had geen van de wethouders hoeven op te stappen. Hen trof geen blaam.

Oud-wethouder Jan Hoek, in het vorige college verantwoordelijk voor het Floriade-dossier, keert niet terug in het nieuwe college. Hij nam eerder op de avond afscheid van de raad en wijdde, ook met een snik in de stem, nog enkele opwekkende woorden aan de Floriade. “Sommigen zullen de Floriade zo snel mogelijk willen vergeten. Maar als je rendement wilt hebben op je investering, is dat het laatste wat je moet doen.” Anders dan de blijvers, kreeg Hoek een staande ovatie.

De coalitie hield de gelederen gesloten, dus alle zeven wethouders, de doorstarters incluis, mogen van een meerderheid van de raad aan de slag voor Almere. De schriftelijke stemming was geen zegetocht: Lindenbergh en Veeningen verzamelden ieder 14 blanco stemmen, Bosch en De Jonge ieder 13. Die mogen als een tegenstem worden beschouwd en een waarschuwing dat er nog veel vertrouwen moet worden heroverd in de raad.