Nieuw ‘hufterproof’ Hazes-beeld in de maak

Opeens was hij er: het legobeeld van André Hazes. Met een microfoon in de hand, kenmerkend gekleed in het zwart, gezeten op een betonblok dat veel weghad van een legosteentje. Maar bijna net zo snel was het beeld weer verdwenen. Amper een week na aankomst, werd het onthoofd en vervolgens verwijderd. Een onthoofde Hazes: daar zat niemand op te wachten.

Maar er is hoop: de maker, kunstenaar Streetart Frankey, is door weduwe Rachel Hazes en ondernemer Won Yip gevraagd om een nieuw beeld te maken. “Super bijzonder,” zegt Frankey. “Maandag aan het eind van de dag kreeg ik een belletje van Rachel Hazes. Ze zei: dat beeld moet terugkomen.”

Het nieuwe exemplaar moet van ‘hufterproof kwaliteit’ worden, gemaakt van beton. Of, zoals Rachel Hazes het omschreef, ‘de Rolls-Royce onder de beelden’.

Hazeskroeg annex museum

Dat juist Hazes en horecaondernemer Won Yip een nieuw beeld willen neerzetten, lijkt geen toeval: het duo is van plan een Hazeskroeg annex museum op poten te zetten. Een niet al te grote kroeg vol Hazes-memorabilia.

Volgens Won Yip heeft de vervanging van het beeld echter niks te maken met de andere plannen. “Ook als ik dat museum niet zou opzetten, had ik Frankey benaderd,” zegt hij. Zijn idee is ingegeven door medelijden. En boosheid, want hij vindt het ‘asociaal’ wat er is gebeurd. “Typerend voor Amsterdam. Het is hier niet te vol of te druk, maar de hufters moeten eruit. Dan hebben we weer een prachtige stad.”

Nodige gebeuren

Voordat het beeld af is, moet nog het nodige gebeuren. Er moet een 3D-printmal worden gemaakt voor het beton. “Dat duurt gigalang, het beeld is 1,80 meter,” zegt Frankey. Hij verwacht dat de nieuwe Hazes over een maand af zal zijn.

Als het aan Frankey ligt, krijgt ook dit beeld een plekje op de Dam. Won Yip en Hazes gaan daarover met de gemeente in gesprek, zegt de kunstenaar. “Iedereen die nog niet met het beeld op de foto is geweest, krijgt op die manier toch een kans.”

