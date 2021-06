Nieuw leeuwenverblijf voor Artis dankzij twee weldoeners, vertrek van de baan

Volledig scherm Bezoekers bij het leeuwenverblijf in dierentuin Artis. © ANP

“We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat twee partijen, die anoniem wensen te blijven, het benodigde bedrag voor het nieuwe leeuwenverblijf aan Artis schenken,” zegt Rembrandt Sutorius, directeur van Artis. “Voor iedereen die van Artis en van onze leeuwen houdt, is het echt een droom die uitkomt.”

Begin dit jaar leek een vertrek van de koning der dieren uit Artis nog nabij. Vanwege de slechte financiële situatie van de dierentuin, veroorzaakt door de coronapandemie, was er geen geld voor een nieuw leeuwenverblijf. Een dierentuin in Zuid-Frankrijk toonde interesse en de deal was beklonken. Maar enkele dagen voordat de leeuwen definitief zouden vertrekken, trok de Franse dierentuin zich terug om onduidelijke redenen.

Steunbetuigingen

Het nieuws dat er na ruim 180 jaar geen leeuwen meer in de dierentuin te zien zouden zijn, zorgde voor een overweldigend aantal reacties en donaties, zegt directeur Sutorius. “Er is heel veel geld ingezameld voor alle dieren in Artis. Door kinderen, door hun ouders, familieleden, grootouders en ook door bedrijven. Dit is echt hartverwarmend. Tussen alle steunbetuigingen die we kregen, bevonden zich ook partijen die ons specifiek wilden helpen om de leeuwen voor Artis te behouden.”

De dierentuin ging met meerdere partijen in gesprek, met als resultaat dat er een nieuw verblijf komt voor de leeuwen en zij dus in de dierentuin kunnen blijven. Het nieuwe onderkomen zal de komende jaren gerealiseerd worden. Tot die tijd zijn de leeuwen in hun huidige verblijf te zien. Hoeveel de nieuwe accommodatie van de leeuwen gaat kosten, is niet bekend. Eerder werd er gesproken over een bedrag van rond de 4,5 miljoen euro.

Sutorius wil wel benadrukken dat de financiële zorgen van de dierentuin nog niet voorbij zijn. Artis stevent af op een tekort van 18 miljoen euro. Een steuncampagne heeft 1,3 miljoen euro opgeleverd en de dierentuin heeft van diverse steunregelingen van de overheid gebruik gemaakt. Toch zal er in de toekomst meer steun nodig zijn om het tekort van Artis weg te werken. “Hiervoor blijven we in gesprek met de gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid,” aldus Sutorius.