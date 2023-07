Nieuwe advocaten Taghi willen 9 maanden uitstel Marengoproces, medeverdachten willen vrijlating

Man aangehou­den voor dood tatoeëer­der Steve Mahakena in Hoofddorp

De politie heeft een 43-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden in het onderzoek naar de dood van Steve Mahakena. De 48-jarige Mahakena werd op 7 maart gewond gevonden in een woning in Hoofddorp en overleed later. Volgens de politie was hij mogelijk betrokken geweest bij een vechtpartij of heftige ruzie.