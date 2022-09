Nieuwe akte in liquidatiezaak Marengo: Weski begint pleidooien voor Ridouan Taghi

Volledig scherm Advocaat Inez Weski komt aan bij de bunker in Amsterdam-Osdorp. © ANP

Alles aan liquidatieproces Marengo is groot, dus zijn maanden uitgetrokken voor de verweren die de advocaten namens hun cliënten zullen voeren. De beurt is wel meteen aan Inez Weski. De aanvoerster van de verdediging zal vrijdag, maandag, dinsdag en donderdag bepleiten dat Ridouan Taghi en de broers Mao en Mario R. niet de beesten zijn die het trio officieren van justitie in ze ziet.

Pas het begin

Deze vier dagen betreffen pas het begin van haar pleidooi, benadrukt ze. Dat begin handelt over ‘enkele specifieke onderwerpen en dossiers’, zo laat de raadsvrouw weten. In december volgen nog uitgebreide uiteenzettingen over bijvoorbeeld tal van formele zaken.

Marengo is voor de meeste verdachten een zaak van alles of niets. Taghi gaat uit van niets, zo had hij in januari 2020 al in zijn eerste verhoor door de recherche gezegd (“Als de rechter mij gewoon morgen levenslang geeft: ok, so be it. Next case.”). In ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp herhaalde hij tijdens het slepende proces nu en dan dat hij geen fiducie heeft in een gunstig oordeel van de rechtbank. Op de openingsdag van het requisitoir, bijvoorbeeld: “Het vonnis heeft u al in uw binnenzak. U mag het daar uit halen en meegeven, dan kan ik lekker in mijn cel blijven.”

Op 28 juni hebben de drie aanklagers de beruchte ‘straf in letters’ geëist, levenslang, voor Taghi en vier van zijn medeverdachten, onder wie Mao en Mario R. De overige verdachten hoorden strafeisen tot maximaal 26 jaar. De pas laat in het proces vanuit Colombia ingevlogen Saïd Razzouki heeft zijn strafeis nog niet, omdat zijn dossiers nog grotendeels moeten worden behandeld, maar ook voor hem zullen de aanklagers ongetwijfeld levenslang vorderen.

Onbetwiste baas

Ridouan Taghi geldt voor justitie als de onbetwiste baas van de niets ontziende criminele organisatie. Hij was dé leider en joeg ál het geweld aan. Sleutelzin in het requisitoir: “Hij is niet alleen de opdrachtgever, maar is ook bij de uitvoering nauw betrokken. Hij bepaalt ook op welke manier het slachtoffer moet worden doodgeschoten. Bij Taghi komen alle lijnen van de moorden samen.”

De groepering rondom Taghi wordt verantwoordelijk gehouden voor zes voltooide moorden, vier pogingen daartoe, vier voorbereidingen van moorden en het voorbereiden van een explosie in een spyshop in Nieuwegein.

Inez Weski zal haar pijlen in haar pleidooi opnieuw richten op de berg aan ontsleutelde berichten die justitie aan de verdachten toeschrijft, en waarin de officieren overvloedig bewijs zien dat de groepering zonder scrupules iedereen uit de weg ruimde die in de weg stond of over de organisatie sprak. Zowel in de zaak Marengo als in andere (liquidatie)processen heeft Weski al zeer uitvoerig betoogd dat die PGP-berichten (Pretty Good Privacy) uit gehackte en in beslag genomen computerservers niet als bewijs mogen worden gebruikt en bijvoorbeeld mogelijk zijn gemanipuleerd.

Nabil B. onder vuur

De raadsvrouw zal ook kroongetuige Nabil B. onder vuur nemen, die naar eigen zeggen behoorde tot het middenkader van de organisatie, maar overstapte naar justitie. Tegen Nabil B. is 10 jaar geëist, de helft van de 20 jaar die zonder biecht tegen hem zou zijn gevorderd. Die strafeis kan onder advocaten slechts op hoon rekenen, ook omdat die in geen verhouding staat tot de ultieme straf (levenslang) die zijn oude vriend en naaste compagnon ‘Mo’ Razzouki voor zijn kiezen kreeg, terwijl hun dossiers veel overeenkomsten vertonen.

Inez Weski is niet de enige advocaat die van plan is gedurende meerdere dagen te pleiten. Ook andere raadslieden hebben al aangekondigd dat het ze veel tijd zal kosten enorme dossier zorgvuldig te fileren. De precieze planning van de pleidooien ligt nog niet vast, maar het is zeker dat die tot begin 2023 zullen duren.

