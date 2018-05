Nieuwe coalitie wil uitstel besluit Johan Cruijffplein

Dat bevestigen diverse bronnen rond de onderhandelingstafel.



GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben aan het demissionaire stadsbestuur gevraagd het onderwerp 'controversieel' te verklaren. Dat betekent dat het dossier stil wordt gelegd en op het bordje komt te liggen van een nieuw college, inclusief nieuwe burgemeester.



De onderhandelende partijen doorkruisen hiermee de ambitie van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, die ondanks de aanzwellende kritiek gewoon van plan was om de naamsverandering per 1 juni door te zetten.



Gebrek aan inspraak

Het plan lag al op tafel toen Van Aartsen aantrad als tijdelijke opvolger van burgemeester Eberhard van der Laan. Hij is verder gegaan met de uitvoering ervan.



Maar ondertussen is bekend geworden dat de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte niets ziet in de naamsverandering, waarop ook stadsdeel Zuid z'n handen heeft afgetrokken van het besluit.



De nieuwe coalitiepartijen ergeren zich vooral aan het gebrek aan inspraak voor de omwonenden van het plein.



