Nieuwe foto’s Margot Frank opgedoken

Mooi, slim en sportief

Teresien da Silva, hoofd Collecties Anne Frank Stichting: “Margot was een mooi, slim en sportief meisje. We hebben enkele foto’s van Margot op ski’s, op schaatsen en op de tennisbaan, en nu hebben we ook foto’s van Margot met haar roeiclub. Deze nieuwe foto’s tonen een vrolijke Margot die met haar roeimaatjes plezier maakt. Prachtig om te zien. We zijn Paul Mensinga, neef van Roos van Gelder, zeer erkentelijk voor het schenken van beide foto’s.”

Anne schreef geregeld over haar drie jaar oudere zus Margot. ‘Aan Margot is niets op te voeden, die is van nature, de goed-, lief- en knapheid zelve’, schreef Anne op 27 september 1942 in haar dagboek. De zussen, hoe verschillend ook, hadden een goede band met elkaar. Die band werd alleen maar sterker gedurende de laatste vijf maanden na hun arrestatie in het Achterhuis. Tot het eind bleven zij bij elkaar. Margot overleed, net als Anne, in februari 1945 aan vlektyfus in Bergen-Belsen, twee maanden voor de bevrijding van het kamp door Britse militairen.