Nieuwe inzamellocaties in Amsterdam voor groenafval

Op nog vijf plekken in de stad kunnen Amsterdammers vanaf dit weekend hun groente- en fruitafval inleveren. In onder meer buurttuinen en stadslandbouwprojecten wordt het gebruikt om er compost van te maken.

Met het recycleproject Van afval naar oogst loopt duurzaamheidsorganisatie De Gezonde Stad vooruit op de uitbreiding van het aantal buurten waar de gemeente Amsterdam het groenafval weer apart gaat inzamelen. Sinds eerder dit jaar konden Amsterdammers al op zes plekken in de stad hun voedselresten afleveren, met name in de stadsdelen Oost en West.

Deze week komen er vijf plekken bij, waaronder voor het eerst ook plekken in Noord en Zuidoost. In Noord doet de Moestuinschool mee, een biologische tuinierschool. In Zuidoost geldt dat voor buurttuin Tuinen van Brasa.

In de Wildemanbuurt in Nieuw-West kunnen omwonenden hun groenafval kwijt bij buurtorganisatie The Beach. In West is het Wachterliedpaviljoen toegevoegd aan de lijst met deelnemende organisaties.

Bodemverbetering

Het is de bedoeling uiteindelijk in elke wijk groenafval te verwerken tot vruchtbare compost die kan worden gebruikt voor bodemverbetering in bijvoorbeeld groentetuinen en stadslandbouwprojecten. De Gezonde Stad verwacht dat in Amsterdam ruimte is voor minstens honderd inzamellocaties.

De inzameling van groente- en fruitafval voor compost is geen alternatief voor de gft-bakken die Amsterdammers de komende jaren weer krijgen in de tuin of op de hoek van de straat. Daarmee kan veel meer groenafval apart worden ingezameld waardoor het effect van de inzameling wordt vergroot. Maar voorlopig is het nog niet zo ver en in buurten rond de binnenstad is het maar de vraag of het er ooit van komt. Eerder schatte het stadsbestuur dat een kwart van de stad niet geschikt is voor inzameling van groenafval.

Als het groenafval heel bewust apart wordt gehouden zal de compost die ervan wordt gemaakt van betere kwaliteit zijn, is de gedachte. Ook hoopt De Gezonde Stad dat er meer bewustzijn ontstaat over het belang van het scheiden van afval te scheiden en het voorkomen van afval.

In West wordt het groenafval al sinds 2013 apart ingezameld voor compost. Stichting Onschatbare Waarde was daar de initiatiefnemer bij buurttuin I can change the world with my two hands.