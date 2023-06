Nieuwe jongerenraad gaat gemeentebestuur Amsterdam ‘gevraagd én ongevraagd’ adviseren

Waarvan Akte Met kneepjes passen we zijn testament aan, drie dagen later krijg ik bericht van zijn overlijden

Wat als een cliënt nog helder van geest is, maar niet kan praten? Deze notaris lost het op met kneepjes in de hand. Een kneepje is 'ja’, twee kneepjes ‘nee’. Elke week tekent journalist Johan Nebbeling waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk op in deze rubriek.