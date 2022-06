Nieuwe regeling voor huren met voorrang: meeste huizen gaan naar zorgpersoneel

Zoveel huizenzoekers, zoveel voorrangsregels. Sinds een aantal jaar krijgen zorg- en onderwijsmedewerkers die met spoed een woning zoeken voorrang op anderen. Dat is onderdeel van een pakket aan maatregelen om tekorten in essentiële sectoren tegen te gaan. Sinds dit jaar is daar ook politiepersoneel aan toegevoegd: in april kreeg de eerste agent met voorrang een woning toegewezen.

De gemeente loopt echter tegen een probleem aan: omdat het aantal woningen beperkt is, ligt ook bij de voorrangsgroepen verdrukking op de loer. Van de 217 woningen die vorig jaar verhuurd werden, gingen er uiteindelijk 183 naar zorgmedewerkers en slechts 34 naar mensen uit het onderwijs.

Extra voorrang

En dus wordt er binnen de voorrangsgroepen een nieuwe verdeling gemaakt, schrijft wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) donderdag in een brief naar de gemeenteraad. Vanaf 2023 moet van de speciaal gereserveerde woningen 44 procent naar het zorgpersoneel gaan, 34 procent naar leraren en 22 procent naar de politie. Deze percentages zijn gebaseerd op de grootte van de beroepsgroep.

Bij het onderwijspersoneel wordt daarnaast nog een onderverdeling gemaakt. Basisschoolleraren op scholen waar gemiddeld veel leerlingen met een onderwijsachterstand zitten krijgen voorrang op andere basisschoolleraren. De groep als geheel krijgt weer voorrang op middelbare schoolleraren.

Met deze wijzigingen in de Huisvestingsverordening − waar alle regels voor Amsterdamse woningen in staan − hoopt de wethouder mensen die in ‘het hart van onze samenleving werken’ in de stad te kunnen houden.

Slecht zicht op resultaten

In de cijfers van afgelopen jaar is te zien dat er veel belangstelling is voor de regeling. Corporaties hebben afgesproken jaarlijks zo’n 50 tot 100 sociale huurwoningen en hetzelfde aantal middeldure huurwoningen beschikbaar te stellen. Het aantal aanmeldingen lag fors hoger: zo waren er 706 aanmeldingen vanuit de zorg en 175 vanuit het onderwijs.

Uiteindelijk kregen 217 mensen een woning toegewezen. Dat waren vooral sociale huurwoningen, omdat veel starters zich melden voor de regeling. 291 mensen kwamen terecht op een wachtlijst. Dat is opvallend, want de inzet van de gemeente was dat er in 2021 zo’n 500 woningen met voorrang zouden worden vrijgemaakt. De gemeente heeft echter geen idee of die doelstellingen gehaald worden.

Dat komt omdat de gemeente wel helpt bemiddelen bij bijvoorbeeld woningcorporaties, maar geen zicht heeft op de resultaten bij particuliere beleggers en verhuurders. Corporaties verhuurden vorig jaar iets meer dan 200 sociale- en middeldure huurwoningen, conform afspraak.



De gemeente stelt dat niet ‘centraal bijgehouden’ wordt of de andere 300 toegezegde woningen van marktpartijen wel worden aangeboden aan de doelgroep. Volgend jaar moet dat anders zijn. Bij twee nieuwbouwprojecten zijn er expliciet 179 woningen geoormerkt.

Voorrang voor ouderen

Vanaf volgend jaar gaat er meer veranderen rond de toezegging van woningen. Ook ouderen moeten voorrang krijgen op ouderenwoningen. Dat gaat dan om woningen tot 70 vierkante meter. Om dat te bereiken wil de gemeente de komende vier jaar tweeduizend woningen in aanbouw nemen. Met een nieuw in te stellen label moeten deze woningen ook écht gereserveerd worden voor ouderen.

Vanaf 20 juni gaan de voorgestelde plannen een inspraakprocedure in. In het najaar worden de voorstellen vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd, samen met een evaluatie die uitsluitsel moet geven over het succes van de huidige regeling. Er zijn namelijk ook nadelen, schrijft Pels: “Een nadelig gevolg van voorrang voor een bepaalde groep is dat de kansen voor andere groepen juist afnemen.”