Nieuwe regels voor flitsbezorgers in Amsterdam: geen darkstores meer in woonwijken

NieuwsDistributiecentra van flitsbezorgdiensten zullen bijna alleen nog worden toegestaan in bedrijfsgebieden. Uit woonwijken of gemengde woon-werkgebieden wil het college darkstores gaan weren en alleen nog bij hoge uitzondering toestaan.

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het echt zo: flitsbezorgdiensten zullen in Amsterdam niet meer welkom zijn in woonwijken. Volgens het college is afgelopen jaar gebleken dat flitsbezorging ‘negatieve effecten’ kan hebben op de omgeving en dat darkstores vaak niet in de bestemmingsplannen passen. Met behulp van een ‘afwegingskader’ moet daarom voortaan bepaald worden of een (bestaande) darkstore te legaliseren is, zodat een ‘goed woon- en leefklimaat in de stad gegarandeerd blijft’. Is dat niet zo, dan kan de darkstore niet op die plek komen of blijven.

Eerder dit jaar nam Amsterdam al een zogeheten voorbereidingsbesluit om de wildgroei aan de distributiecentra van flitsbezorgers aan banden te leggen. Door dit planologische paardenmiddel kunnen flitsbezorgers een jaar lang geen nieuwe vestigingen meer openen in de stad.

De gemeente kocht zo tijd om beleid te maken voor deze relatief nieuwe industrie die snel groeit en op veel plekken in de stad overlast met zich meebrengt. Volgens de gemeente ervaren omwonenden vooral geluidsoverlast en hinder van de drukte door koeriers en fietsen voor de deur.

Achter de feiten aan lopen

In het verleden liep de stad bij nieuwe bedrijfsmodellen als Airbnb en Uber achter de feiten aan. Ook Diemen en Amstelveen voerden een dergelijk voorbereidingsbesluit in voor flitsbezorgers.

Amsterdam stelt nu een ‘paraplubestemmingsplan’ op, waardoor flitsbezorgers zich niet meer vrij kunnen vestigen in de stad. Tot die tijd blijft het voorbereidingsbesluit van kracht. De bedrijven zullen voor de opening van een darkstore een aanvraag moeten doen voor wijziging van het bestemmingsplan. ‘De gemeente kan dan beoordelen of een darkstore op die locatie wenselijk is en onder welke voorwaarden,’ schrijft het college.

Gekeken wordt dan of het openen van een nieuwe distributiecentrum niet leidt tot geluidsoverlast voor de buurt, nachtelijke overlast, een te grote druk op de openbare ruimte en een onveilige omgeving. Daarvoor zal een stappenplan gevolgd worden waarna een beoordeling wordt gemaakt of de komst van een darkstore ‘aanvaardbaar wordt geacht’.

‘Geen interactie’

Uitgangspunt is dat er geen distributiecentra meer komen in woonwijken of gemengde woon-werkgebieden en alleen nog in bedrijfsomgevingen. Bij woon-werkgebieden moet bijvoorbeeld gedacht worden aan winkelstraten met daarboven woningen. In De Pijp wil de gemeente al drie vestigingen van Zapp, Getir en Gorillas sluiten, omdat daarboven gewoond wordt en de ‘impact op de buurt groot’ is.

Volgens het college hebben darkstores een andere functie dan reguliere winkels omdat er ‘geen interactie’ met winkelend publiek plaatsvindt. Ook blijkt uit klachten over geluidsoverlast dat het spitsuur voor flitsbezorgers ’s avonds laat ligt en dus niet aan het traditionele dag- en nachtritme houdt wat de overlast vergroot. Daarbij willen flitsbezorgers het liefst zo dicht mogelijk bij hun klanten zitten, waardoor ze zich graag vestigen in woonomgevingen waar de kans op overlast voor bewoners juist het grootst is.

“We hebben gezien dat de huidige vestigingen van flitsbezorgers gepaard gaan met veel overlast voor de buurt en hebben geconstateerd dat het nodig is beleid te maken,” aldus wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening). “De klachten en overlast die er nu al zijn, laten zien dat in woonwijken deze vestigingen niet of nauwelijks vallen te combineren met een goede ruimtelijke ordening en een leefbare wijk. Wij willen daarom in woonwijken en gemengde wijken geen nieuwe vestigingen toestaan. Daarnaast zullen we op bedrijventerreinen ook toetsen of een darkstore met flitsbezorging daar inderdaad past.”

De ruim dertig darkstores die inmiddels al geopend zijn, zullen door de gemeente ook langs de meetlat van het paraplubestemmingsplan gelegd worden. Of veel vestigingen daardoor open mogen blijven, zal de vraag worden.

