Nieuwe verdachte opgepakt liquidatiepoging spyshop

Op 28 augustus werd het slachtoffer, de 31-jarige Sander uit Alkmaar, zwaargewond aangetroffen op de Moezelhavenweg in het Westelijk Havengebied.



Een dag na de liquidatiepoging werden drie personen aangehouden. Een van hen, de 54-jarige Marcel S., zit momenteel nog vast. Zijn voorarrest werd in december met drie maanden verlengd. De andere twee bleken er niets mee te maken hebben.



Volledig in beperking

De nieuwe verdachte betreft een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is naar een cellencomplex overgebracht en zit in volledige beperking. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



De spyshop, die onder meer afluisterapparatuur verkocht, moest van de gemeente na het incident voor onbepaalde tijd dicht.