No Surrender-leden opgepakt wegens dood vrouw Almere

Een bejaarde bewoonster raakte daarbij gewond.



De politie denkt dat deze overval, die plaatsvond op 8 december 2016, verband houdt met de moord op een 43-jarige vrouw uit Almere, zo meldde de politie dinsdag. Zij werd eind april gevonden in het Veluwemeer in Biddinghuizen.



De vermoorde vrouw is Ester Paul. De politie vermoedt dat haar dood te maken heeft met een conflict, dat mogelijk te maken heeft met de overval in Almere. 'Betrokkenheid bij de overval komt naar voren als een mogelijk motief voor haar dood,' meldt de politie. De politie wil daarover verder geen informatie geven.



Ex-vriendin

De twee aangehouden mannen zijn 32 en 40 jaar. Na hun arrestatie heeft de politie twee woningen in Amsterdam en twee in Almere doorzocht en verschillende spullen in beslag genomen.



Het slachtoffer zou een ex-vriendin zijn geweest van een man die in 2011 onder meer is veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie.



