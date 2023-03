Nog steeds heeft driekwart van de jonge vrouwen in Amsterdam last van straatintimidatie

Jongen (17) denk verkoopaf­spraak te hebben in Wormerveer, maar krijgt pistool op zich gericht

Een 17-jarige jongen uit Wormerland is dinsdagavond met een pistool overvallen in Wormerveer. Het slachtoffer wist te ontkomen en sloot zichzelf op in een cafetaria. De politie is opzoek naar twee verdachten.