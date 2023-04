Nog ‘weinig liefde’ tussen BBB en beoogde coalitiepartners in Noord-Holland

Geen Schip­hol-krimp ‘slechtst mogelijke uitslag’ voor omwonenden: ‘Rechter laat de bewoners in de steek’

De uitspraak in het kort geding over de krimp op luchthaven Schiphol is ‘de slechtst mogelijke uitslag’. Dat zegt advocaat Channa Samkalden, die de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) bijstond in de zaak. De rechter oordeelde dat de Staat het aantal vluchten dit jaar niet mag verlagen van 500.000 naar 460.000. Maar daarmee laat de rechter ‘bewoners in de steek’, aldus Samkalden.