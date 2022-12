Oekraïense vrouw uit Amsterdam gewurgd en in stukken gesneden

NieuwsJustitie beschuldigt de 34-jarige Sander K. ervan dat hij op 18 augustus in zijn rijtjeshuis in IJmuiden een Oekraïense vrouw heeft gewurgd die in Amsterdam verbleef, om haar vervolgens in stukken te snijden en te laten verdwijnen.

De vrouw was in Amsterdam als vermist opgegeven. Om die reden deed de Amsterdamse recherche al onderzoek. Haar gehavende lichaam werd pas na uitvoerig zoeken gevonden in de woning van de verdachte. Die heeft inmiddels een uitgebreide verklaring afgelegd, waarvan de recherche nog onderzoekt in hoeverre die kan kloppen.

De rechtbank gelastte woensdag op een eerste inleidende zitting in de zaak een reconstructie die moet uitwijzen of het verhaal van Sander K. overeenkomt met de sporen en omstandigheden in de woning. Hij heeft onder meer verteld dat hij de vrouw, die werkte als prostituee, in zijn huis met tiewraps aan haar polsen, hals en enkels heeft vastgebonden aan een fitnessbankje. Wat hij exact vertelt over het moment waarop ze moet zijn overleden, bleef op de inleidende zitting in het midden.

Lichaam ‘vernietigd’

Justitie heeft K. aangeklaagd voor het wurgen van de vrouw door haar luchtpijp dicht te knijpen en iets strak om haar keel te binden. Vervolgens zou hij haar lichaam volgens de voorlopige tenlastelegging hebben ‘vernietigd’ om zijn misdrijf te verhullen.

Momenteel wordt nog onderzocht of ze tevens is verkracht. Haar lichaam is ‘gekliefd’, een rib bleek gebroken en haar tongbeen, een botje in de hals, is volgens een deskundige gebroken toen ze nog in leven was. Op haar hals zaten bloeduitstortingen.

Een psycholoog, een psychiater en een ‘milieurapporteur’ moeten nog onderzoek doen naar de omgeving van de verdachte. Ook wordt nog onderzocht of K.’s dna zit op spullen als schaartjes waarmee de tiewraps mogelijk zijn doorgeknipt. Klanten van de vrouw zullen nog als getuigen verhoord worden.

‘K. werkt mee’

De advocaten van de woensdag afwezige verdachte vertelden dat hij aan elk onderzoek wil meewerken, al vindt hij een reconstructie in zijn huis ‘wel ongemakkelijk’ .

De strafzaak gaat verder op 22 februari.

