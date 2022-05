Of je bang bent voor een overstroming, vraagt de gemeente Amsterdam in een enquête

NieuwsBewoners in Amsterdam-Zuidoost en Nieuw-West hebben een enquête over klimaatverandering in de bus gekregen die de wenkbrauwen doet fronsen. Zo wordt onder andere gevraagd of ze zich zorgen maken over oorlog, terrorisme, een kernramp of een griep-epidemie als gevolg van het veranderende klimaat.

De enquête is een samenwerking tussen de gemeente, Rainproof Amsterdam, en een student Watermanagement aan de Hogeschool van Rotterdam. ‘Zij doet onderzoek naar de bewustwording en beleving van Amsterdammers rondom het thema overstromingen,’ aldus de gemeente.

Zodoende wordt aan Amsterdammers gevraagd of ze zich ‘zorgen maken over de volgende gebeurtenissen en risico's’ van de klimaatverandering. Er staan onder andere oorlog, terrorisme, een kernramp en een griep-epidemie op de lijst met mogelijke antwoorden. Ook wordt gevraagd of deelnemers van de enquête ‘goed voorbereid zijn op een overstroming’, en of ze daarvoor een voorraad eten in huis hebben, een radio op batterijen, overstromingskaarten, zandzakken en/of tijdelijke schotten om eventueel water buitenshuis te houden.

Naast dat alles wordt gevraagd waar de Amsterdammers denken dat een mogelijke overstroming vandaan komt? De Noordzee via IJmuiden, de rivier de Lek, of het Markermeer kunnen als optie worden ingevuld.

Fototentoonstelling

De gemeente laat schriftelijk in een reactie weten dat de enquête is uitgezet naar aanleiding van de fototentoonstelling Here comes the flood. ‘Hiermee willen we het gesprek op gang brengen over overstromingsrisico's,’ aldus de woordvoerder. De tentoonstelling is op dit moment te zien in Zuidoost en verhuist per 1 juni naar Nieuw-West.

‘Omdat we graag willen weten of Amsterdammers zich zorgen maken over overstromingen en welke informatie ze zouden willen krijgen, is er in de buurt van de locaties van de tentoonstelling een brief verstuurd om mensen te vragen mee te doen aan een onderzoek.’ De gemeente kan zich wel ‘voorstellen dat mensen de toon van de brief onprettig vinden en er door de vragen in het online onderzoek juist zorgen ontstaan.’

Volgens de gemeente is dat niet de bedoeling en zal de communicatie daarom worden aangepast. De enquête blijft echter wel online staan zodat het onderzoek kan worden afgerond.

