OLVG ziet agressie tegen personeel verdubbelen

Vooral op de verpleegafdelingen kregen medewerkers vaker te maken met scheldpartijen. Volgens het OLVG is de huidige bezoekersregeling, die sinds de coronapandemie is aangescherpt, hier vaak de oorzaak van. “Er is veel boosheid en onbegrip over de hoeveelheid bezoek die per dag bij een patiënt wordt toegestaan, terwijl buiten het ziekenhuis bijna alle maatregelen al zijn afgeschaft. Vaak wordt vergeten dat we dit doen om onze kwetsbare patiënten te beschermen,” zegt Mike Wijngaarden, coördinator agressie en geweld van het OLVG.