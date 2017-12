OM alert op bedreigingen tijdens raadsverkiezing

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn volgens hem extra alert op bedreigingen en discriminatie, zegt hij in een interview met AT5.



"Er zullen debatten gaan komen en er zullen uitspraken worden gedaan door mensen van partijen waar anderen het volstrekt niet mee eens zijn'', waarschuwt Hofstee.



"En van tevoren zeggen we: mensen, pas op wat je doet. Laat iedereen in vrijheid zijn debat voeren. Want als je gaat bedreigen, discrimineren of je er zo mee bemoeien dat het debat niet meer vrij en veilig zou zijn, dan gaan we snel ingrijpen.''