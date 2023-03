OM: Amsterdammer maakte 2 miljoen euro buit met bankpasfraude

Nieuws Vogelgriep in gruttopara­dijs net buiten Amsterdam: ‘We moesten kiezen tussen twee kwaden’

Op een beschermd landje even buiten Amsterdam-Zuidoost waar elk voorjaar veel grutto’s arriveren na overwintering is vogelgriep uitgebroken. Het is niet duidelijk of het virus overdraagbaar is op de vogel, maar natuurbeheerder Landschap Noord-Holland maakt zich zorgen.