OM eist 10 jaar cel en tbs voor doodschieten Lauranio Bronne (22)

De drie verdachten verklaarden donderdag in de rechtbank in Amsterdam uitgebreid over de dood van ‘Lau’, maar hun verklaringen lopen uiteen. Hamid B. (29) uit Amsterdam zegt dat Lauranio per ongeluk is doodgeschoten in een bestelbus bij het station in Assendelft, nadat hij zelf zijn mond over de loop van het wapen zou hebben gebracht.