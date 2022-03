OM eist 10 jaar cel tegen kickbokser Rodney G. voor reeks verkrachtingen

Volledig scherm De Rechtbank van Amsterdam. © ANP / ANP

De zaak kwam aan het rollen in december 2020, toen een vrouw aangifte deed bij de zedenpolitie. Ze had in het verleden een relatie gehad met kickbokser Rodney G. (46). De vrouw verklaarde hoe ze de dag daarvoor een boormachine bij G. op was komen halen. Daarop was ze zijn woning was binnengegaan en had hij geschreeuwd ‘ik vermoord je’. Vervolgens moest ze haar kleren uittrekken en sloeg G. haar met een zweep. Ook verkrachtte hij haar.

Nadat misdaadverslaggever Peter R. de Vries in het televisieprogramma RTL Boulevard aandacht besteedde aan de zaak, deden nog drie slachtoffers aangifte. Drie andere vrouwen legden verklaringen af maar deden, omdat ze de zaak achter zich wilden laten, geen aangifte.

G. veranderde ‘in een soort beest’

Alle vrouwen waren op een kwetsbaar moment in hun leven met Rodney G. in contact gekomen. Aanvankelijk wierp G. zich op als vriend en luisterend oor, waarna een relatie ontstond. Die kenmerkte zich door steeds extremer wordende seks waarbij G. de grenzen van de ander niet zou hebben gerespecteerd. Om er zo snel mogelijk van af te zijn, hadden de vrouwen G. zijn gang laten gaan.

In een van de verklaringen werd gesteld dat G. ‘in een soort beest’ kon veranderen. Een ander slachtoffer vertelde hoe ze, nadat ze anaal verkracht was, gedwongen werd om zijn urine van de grond te likken. Hierna zou G. gezegd hebben: “Kleed je aan mop. Dit is wat ik doe met je arrogante bek.” Alle aangevers hebben verklaard dat G., een getraind MMA-vechter, hen soms wurgde tijdens de seks.

Uit de verklaringen rees het beeld van een zeer dwingende man die geen tegenspraak duldt en erg boos en agressief kan worden.

Local hero

Rodney G. gold in het verleden als een soort local hero van Amsterdam-Zuidoost. Na een carrière als wedstrijdvechter en portier werkte hij als stuntman en acteur. Zo figureerde hij als body double van Samuel L. Jackson tijdens de opnames van de film The Hitman’s Bodyguard. Daarnaast had hij bijrollen in de NPO-serie Vechtershart en de speelfilm Suriname.

Ook hostte hij een radioshow en zette hij zich bij het Leger des Heils in voor jongeren met een gedragsstoornis. In 2019 maakte G. voor omroep Salto de serie Rodney moet ook op de boot. In de serie, die ook werd uitgezonden via AT5, dompelde G. zich in het kader van Pride onder in de lhbtq-gemeenschap. “Omdat ik vind dat de gemeenschap in Zuidoost zich wat meer open moet stellen voor de gaycommunity,” zei hij.

‘Man met twee gezichten’

Tijdens de behandeling van de strafzaak gaf Rodney G. toe dat hij relaties had gehad met de vrouwen. Nimmer had hij het idee gehad dat hij over hun grenzen heen was gegaan. Dat ze pijn of angst hadden, gehuild hadden tijdens de seks en gevraagd hadden om te stoppen, had hij nooit gemerkt.

G. werd in het kader van zijn strafzaak drie keer psychisch onderzocht. Hoewel gesteld werd dat hij een zelfgenoegzame, dominante man is die graag de leiding neemt, werd geen stoornis bij hem vastgesteld. Wel uitten onderzoekers zorgen over de veiligheid van relaties die G. mogelijk in de toekomst kan krijgen.

Officier van justitie Hetty Hoekstra stelde dat G. een man is ‘met twee gezichten’ die ‘een spoor van vernieling’ heeft achtergelaten in het leven van zijn slachtoffers. “Ze zagen zich gedwongen om grove seksuele handelingen te ondergaan en hebben doodsangsten uitgestaan.”

De officier gaf toe lang getwijfeld te hebben over het eisen van tbs. Volgens het OM is G. goed in staat om zich van zijn beste kant te laten zien, waardoor hij mogelijk snel uit zijn tbs zou worden ontslagen. Daarom vroeg het Openbaar Ministerie uiteindelijk om een gevangenisstraf van tien jaar onvoorwaardelijk. “U moet langdurig uit de samenleving worden verwijderd.”

