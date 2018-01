OM eist 4 jaar cel en tbs voor moord Oosterpark

De 33-jarige Pool Jan Majdanski werd op vrijdagavond 3 maart 2017 in het Oosterpark neergestoken bij een homo-ontmoetingsplek.



De jongen die hiervoor in april werd opgepakt was destijds zeventien jaar oud, daarom komt de zaak nu voor bij de kinderrechter. De officier van justitie heeft, onder meer vanwege de ernst van de zaak, echter gevraagd of de jongen als meerderjarige berecht kan worden.



Beroving

De politie ging eerder uit van een uit de hand gelopen beroving. Toen de man werd gevonden had hij geen waardevolle spullen bij zich en volgens een politiewoordvoerder hebben getuigen 'genoeg van het incident gezien om uit te gaan van een beroving'.



Bij de homo-ontmoetingspek waren destijds meerdere mannen beroofd.



