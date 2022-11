OM eist 8 jaar en tbs tegen minderjarige verdachte voor liquidatie Itzhak Meiri

Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar en tbs geëist tegen de 17-jarige jongen die in december vorig jaar de schutter zou zijn geweest bij een liquidatie in Amstelveen. Daarmee vraagt justitie om toepassing van het volwassenenstrafrecht. Dat is zeer uitzonderlijk. Een 21-jarige medeverdachte hoorde 20 jaar tegen zich eisen.

Politieonderzoek bij de plaats delict, in Amstelveen, december vorig jaar.

De Amsterdamse crimineel Itzhak Meiri werd op 22 december vorig jaar neergeschoten in Amstelveen. Hij had even daarvoor een bezoek aan de tandarts gebracht. Volgens een ooggetuige van de moord was de schutter een jonge man, onder de 20 jaar, die er ‘echt uitzag als een jongetje.’

Onder de BMW van het slachtoffer vond de politie een tracker. Dat stond in contact met de telefoon van de destijds 20-jarige Jesus T.A. Een simkaart in het baken bleek DNA te bevatten van de 16-jarige F.M. Een dag na de moord werd Jesus T.A. aangehouden in de huurauto die bij de moord was gebruikt. Enkele weken later werd F.M. opgepakt.

Het duo begon een week voor de moord met de voorbereidingen nadat Jesus T.A. via het social mediaplatform Snapchat een foto van het doelwit had ontvangen. ‘Je moet op snapchat kijken,’ stuurde hij vervolgens naar F.M. Diezelfde dag werd een wapen opgehaald in Amsterdam-Noord. Een dag later vuurden de twee, volgens het OM, met het wapen proefschoten af in het Bijlmerpark.

Vier dagen later, op 20 december, werd er ’s nachts een baken onder de BMW van Itzhak Meiri geplaatst bij diens woning in Almere.

Volgens het Openbaar Ministerie wijst alles erop dat de moord op Meiri een koelbloedig uitgevoerde liquidatie is geweest. “Alles is van tevoren uitgedacht. En alles is uitgevoerd,” aldus de officieren van justitie. “De twee handelden als één.”

