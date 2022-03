OM eist 8 jaar voor reggaester Jah Cure wegens steekpartij op de Dam

Volledig scherm Jah Cure tijdens een optreden in 2010 in Port Kaiser, Jamaica. © Getty Images

De Amsterdamse rechtbank bleek niet al te goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de reggaemuziek. “Ik ben blijven steken bij Bob Marley,” zo gaf de oudste rechter dinsdag toe tijdens het begin van de zitting. “Dan moet u mijn naam maar eens googelen, dat zou u nog verrassen,” klonk het vanuit de beklaagdenbank.

Daar zat de 43-jarige artiest Jah Cure (echte naam: Siccature Alcock), ook wel bekend als ‘the king of lovers rock’. Op 1 oktober vorig jaar stak hij een Jamaicaanse concertpromotor neer. Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf over de opbrengst van een concert. Twee dagen voor de steekpartij had Jah Cure een concert gegeven in de Melkweg. Zijn gage van 5000 euro had hij echter niet betaald gekregen.

Dreigberichten

Daarop stuurde Jah Cure een aantal dreigberichten. ‘Ik ga naar de gevangenis voor je, pussypapa.’ Uiteindelijk volgde een ontmoeting op de Dam. Daarbij zou Jah Cure hebben gezegd: ‘This is the nigger I have to kill’ en vervolgens zou hij een mes in de buik van de concertpromotor hebben gestoken.

De concertpromotor liep een diepe steekwond op van twee centimeter en moest een zware operatie ondergaan. Volgens Jah Cure stak hij uit zelfverdediging. In de rechtbank vertelde hij bang te zijn geweest voor de concertpromotor. “Hij is een echte crimineel. Als ik een minuut had gewacht, was ik het geweest.” De promotor had inderdaad een mes op zak. Naar eigen zeggen was dat om promotiemateriaal los te snijden.

Het Openbaar Ministerie vindt noodweer niet aan de orde. Jah Cure ging gewapend naar de Dam en kondigde in dreigberichten aan om de promotor iets aan te doen. Justitie wil dat Jah Cure acht jaar de gevangenis ingaat voor poging tot moord.

Volgens de Tim Scheffer, de advocaat van Jah Cure, was het überhaupt nooit de bedoeling om de concertpromotor neer te steken. “Mijn client wilde het uitpraten en wilde gewoon zijn geld.” Over de dreigberichten die Jah Cure voorafgaand aan de steekpartij stuurde, stelde de raadsman dat die onderdeel zijn van de Jamaicaanse reggae-cultuur.