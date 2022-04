OM eist in hoger beroep 7,5 jaar cel voor in coma trappen sekswerker: ‘Ze zal nooit meer herstellen’

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 7,5 jaar celstraf tegen de 27-jarige Volendammer Kees M., die ervan wordt verdacht een prostituee in haar Amsterdamse woning in coma te hebben getrapt. De vier jaar cel die M. kreeg opgelegd, is vanwege de uitzichtloze situatie van het slachtoffer en de explosie van geweld in de ogen van het OM te laag.

M. ging na een avond drinken en snuiven op 1 maart 2020 op haar uitnodiging mee naar het huis van de Roemeense sekswerker Simona aan de Oudezijds Achterburgwal. In eerste instantie was het de bedoeling naar een hotel te gaan, maar alle hotels bleken dicht.

Na uren in de woning ontstond er onenigheid, die volgens M. voortkwam uit de opmerkingen van de sekswerker dat ze meer geld wilde en anders filmpjes van de man online zou zetten. Uit later teruggehaald berichtenverkeer bleek dat Simona naar haar man in Roemenië appte: ‘Ik laat hem niet weggaan, want het is een Nederlander.’ Ook bleek later dat de deur van het appartement op slot zat en dat de sleutel verstopt was in een keukenkastje. Foto’s of filmpjes van de man zijn niet teruggevonden in de telefoon van het slachtoffer.

M. wilde weg en en sloeg met een wijnfles op een stoel, zo verklaarde hij tijdens de rechtszaak. Toen hij daarop naar eigen zeggen werd uitgelachen, gaf hij haar een duw. Hij kreeg vervolgens een waas voor zijn ogen en wat daarna gebeurde, zegt hij zich niet meer te kunnen herinneren. Later zou hij naar een vriend appen: ‘Heb ’n hoer naar de tyfus getrapt.’ Hij wachtte lang met het alarmeren van de hulpdiensten.

Simona ligt als gevolg van de geweldsexplosie nog altijd in coma en heeft geen perspectief op herstel. Over haar hele lichaam zijn bloeduitstortingen gevonden, ze had botbreuken in haar schedel en gezicht. Ze zal uiteindelijk overlijden door toedoen van M., aldus het OM.

Het OM eiste aanvankelijk acht jaar cel, maar de rechtbank legde vier jaar op vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van de situatie en de verminderde toerekeningsvatbaarheid. De zwakbegaafde Kees M. lijdt aan adhd en kampt met depressiviteit. Zowel het OM als M. gingen in beroep tegen de straf.

Gelet op de geweldsexplosie en de uitzichtloze situatie van het slachtoffer wil het OM een hogere straf voor M. “Wat verdachte heeft gedaan is schokkend. Schokkend voor collega’s, [..] schokkend voor de samenleving,” zei de advocaat-generaal in haar requisitoir. “Verdachte heeft de naasten van het slachtoffer onpeilbaar verdriet gedaan. Een jonge zelfstandige vrouw, echtgenote en moeder van een jong dochtertje, is door buitensporig geweld in coma geraakt. Er is geen enkel perspectief op herstel, het slachtoffer zal uiteindelijk overlijden door toedoen van verdachte. Het is wachten op de dood. Een dood die in de toestand waarin het slachtoffer door verdachte is gebracht, wellicht als genadig moet worden gezien.”

