OM eist jeugddetentie en 200 uur werkstraf tegen 16-jarige om ontploffingen bij café In the City en Harbour Club Oost

NieuwsJustitie eist 69 dagen jeugddetentie plus een werkstraf van 200 uur tegen een nu 16-jarige Amsterdammer die in de zomer explosieven zou hebben laten ontploffen bij café In the City bij het Leidseplein én bij de Harbour Club Oost, aan de Cruquiusweg.

De eerste explosie vernielde in de nacht van 7 op 8 augustus 2022 de voordeur en het portiek van café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen. De tweede beschadigde in de vroege ochtend van 10 augustus 2022 de voordeur en ramen van de The Harbour Club Oost.

Op camerabeelden van de The Harbour Club is te zien dat twee jongens komen aanlopen. Een van de twee, met een grijs vest, loopt naar het pand. Vlak daarna volgt de explosie. Een getuige zag een jongen over een hek klimmen. Later vond de politie in een vuilnisbak aan de andere kant van dat hek onder meer dat grijze vest. Op een regenpijp die de jongen waarschijnlijk had gebruikt om over het hek te klimmen, zaten bloedsporen en vingerafdrukken.

De telefoon van de verdachte peilde rond dat tijdstip bovendien uit in de buurt, voor het eerst in een half jaar.

Sok

Het dna van de jongen werd óók na de explosie bij café In the City gevonden, op een sok die de verdachte over zijn handen had gedragen – net zoals overigens een tweede verdachte sokken over zijn handen droeg. Ook nu was de telefoon van de verdachte rond de explosie in de buurt, terwijl dat gedurende een half jaar eerder niet is gebeurd.

De officier van justitie eiste 69 dagen onvoorwaardelijke jeugddetentie, zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 200 uur. Ze benadrukte dinsdag in haar requisitoir de enorme gevaren door de ontploffingen.

De behandeling van de strafzaak was achter gesloten deuren omdat de verdachte minderjarig is. Over de persoon van de verdachte maakt het Openbaar Ministerie niets bekend.

De uitspraak is op 31 januari.

