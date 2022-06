OM eist levenslang tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten

Volledig scherm Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengoproces, hoorde vandaag in ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp levenslang tegen zich eisen. © ANP

Het hing al tijden in de lucht: een strafeis in letters in plaats van cijfers. Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces, maakte zich er in elk geval al geruime tijd weinig illusies over. “Als de rechter mij gewoon morgen levenslang geeft: ok, so be it. Next case,” zei hij al bij zijn eerste verhoor in januari 2020.

Dinsdag formuleerde het Openbaar Ministerie de strafeisen tegen Taghi en vijftien van zijn zestien medeverdachten.

De beklaagden, hun advocaten en een grote afvaardiging van de pers waren aanwezig om de eisen aan te horen. Ook aanwezig op de publieke tribune: een afvaardiging van de landelijke top van het Openbaar Ministerie.

In de visie van justitie vormde elke verdachte een onmisbare schakel in de criminele organisatie die het plegen van moorden tot doel had. Ridouan Taghi gold als de onbetwiste baas. Hij was dé leider en joeg ál het geweld aan. “Hij is niet alleen de opdrachtgever, maar hij is ook bij de uitvoering nauw betrokken. Hij bepaalt ook op welke manier het slachtoffer moet worden doodgeschoten. Bij Taghi komen alle lijnen van de moorden samen.”

Hoge prijs

De groepering rondom Taghi wordt verantwoordelijk gehouden voor zes voltooide moorden, vier pogingen daartoe, vier voorbereidingen van moorden en het voorbereiden van een explosie in een spyshop in Nieuwegein.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen Nabil B., die behoorde tot het middenkader van de organisatie, overstapte naar justitie. Hij legde een uitgebreide reeks verklaringen af over de organisatie van Taghi. Dit deed hij nadat hij klem was komen te zitten toen bij een mislukte liquidatie per ongeluk een bekende van hem was doodgeschoten.

Volgens de officier van justitie handelde B. vooral uit eigenbelang. “Maar mede dankzij hem is een aantal moorden opgelost.” In ruil voor zijn rol als kroongetuige vroeg het Openbaar Ministerie 10 jaar gevangenisstraf: de helft van de straf van 20 jaar die zonder zijn biecht tegen hem zou zijn gevorderd.

B. betaalde een hoge prijs voor zijn rol als kroongetuige. Eerst werd zijn onschuldige broer doodgeschoten (maart 2018). Later volgden zijn advocaat Derk Wiersum (september 2019) en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries (juli 2021).

Hoewel die moorden niet in het Marengoproces behandeld worden, hangen ze als een grauwsluier over de zaak. Ook tijdens het requisitoir werd meermaals aan de moorden gerefereerd.

Rechterhand

Naast Ridouan Taghi hoorden ook Achraf B., Mohamed Razzouki en de broers Mao R. en Mario R. levenslang tegen zich eisen. De overige verdachten moeten, volgens het Openbaar Ministerie, veroordeeld worden tot stevige straffen. Voor hen vroeg justitie gevangenisstraffen tot 26 jaar. Eigenlijk hadden de aanklagers tegen hen de maximale gevangenisstraf van 30 jaar cel willen vorderen, maar om juridische redenen moeten daar oude straffen van worden afgetrokken die ze al in andere processen kregen voor andere misdrijven.

De strafzaak tegen Taghi’s vermeende rechterhand Said Razzouki, die lang voortvluchtig was en pas in december vorig jaar vanuit Colombia aan Nederland werd overgeleverd, werd naar een later tijdstip in het proces is geschoven. Ook tegen hem zal uiteindelijk levenslang worden geëist, zodra zijn dossiers zijn behandeld, waardoor het aantal maximale strafeisen op zes zal uitkomen.

Het is nu aan de advocaten van de verdachten om verweer te voeren tegen de beschuldigingen. Dat doen ze in het najaar. De uitspraak in het Marengo-proces staat gepland voor 2023.

