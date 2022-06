OM eist levenslang voor verdachten in moordzaak Peter R. de Vries

Volledig scherm Kamil E. (links) en Delano G. wisten precies wat ze deden, stellen de aanklagers, en deden dat puur uit financieel gewin. © ANP

Volgens de officieren van justitie ‘heeft het er alle schijn van dat De Vries zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. met de dood heeft moeten bekopen’. Hij heeft ‘zijn onverschrokken, kritische, vasthoudende, menselijke en moedige strijd tegen het onrecht’ voor vele anderen die in de verdrukking zaten, door toedoen van Delano G. en Kamil E. ‘moeten staken’.

Beide verdachten wisten precies wat ze deden, stellen de aanklagers, en deden dat puur uit financieel gewin.

De vraag of de verdachten een tijdelijke gevangenisstraf moeten krijgen of een levenslange heeft justitie ‘lang beziggehouden’. “Levenslang moet gereserveerd worden voor die zaken waarin er geen alternatief is. Grote terughoudendheid en behoedzaamheid is geboden. Zéker voor iemand als Delano G. die pas 22 is,” zo vingen de officieren van justitie de apotheose aan van hun requisitoir, dat dinsdagmiddag zo’n 2,5 uur duurde.

Toch: “Het feit is zo buitengewoon ernstig en het gebrek aan enige wroeging is zó vreselijk zorgelijk dat met geen mogelijkheid met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf in deze zaak kan worden volstaan.”

De officieren van justitie plaatsten de moord op De Vries uitdrukkelijk in het extreme geweld dat de omgeving van kroongetuige Nabil B. heeft getroffen, en de terreur van extreem geweld tegen de bovenwereld van de laatste jaren.

Angst zaaien

“De moord op broer Reduan van kroongetuige Nabil B. zorgde in maart 2018 voor een grote schok. Met de moord op diens advocaat Derk Wiersum werd onze samenleving in september 2019 wéér getroffen door een bijzonder schokkende moord,” zei een van de twee officieren van justitie. “De moord op De Vries, op klaarlichte dag in de binnenstad van Amsterdam, tussen de terrassen, was in toenemende mate bedoeld om angst te zaaien.”

De impact op de samenleving door deze moorden ‘wordt groter en groter’. “Het is een werkelijkheid die leidt tot gevoelens van angst en onrust. We moeten onze rug rechten en de rechtsstaat beschermen. Als verdachten dit zó gewetenloos doen, moet de samenleving worden beschermd en moet men weten dat dergelijk angst zaaien nooit zonder gevolgen zal zijn.”

Justitie zette uitvoerig uiteen overvloedig bewijs te zien dat Kamil E. de moord op De Vries minutieus voorbereidde, onder meer door hem zeker vanaf 21 juni 2021 steeds te observeren. Hij is volgens de aanklagers duidelijk te herkennen op camerabeelden, ook als hij De Vries op twee dagen volgt van de achteruitgang van de studio van RTL Boulevard naar de parkeergarage aan het andere eind van de Lange Leidsedwarsstraat waar hij zijn auto of motor steevast parkeerde.

‘Overweldigend bewijs’

Even overweldigend is volgens de officieren van justitie het bewijs dat Delano G. de schutter was. Zijn dna en vingerafdruk zaten op het moordwapen dat – net als een pistoolmitrailleur – in de gestolen Renault Kadjar lag waarin Kamil E. en hij 45 minuten na de moord werden aangehouden op de A4 bij Leidschendam. De vier hulzen die rond De Vries werden aangetroffen en de kogel die in zijn hoofd was blijven steken waren zeer waarschijnlijk met dat omgebouwde alarmpistool geschoten.

Het aanvankelijk versleutelde berichtenverkeer uit een in de vluchtauto achtergebleven Google Pixel smartphone, maakt het bewijs volgens de aanklagers zeer overtuigend rond. Daarin wordt de moord op ijzingwekkende toon besproken met een derde – vooraf én achteraf.

Op 15 juni pleiten de advocaten. De uitspraak is op 14 juli, bijna een jaar nadat De Vries overleed.

