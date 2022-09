OM eist tot 10 jaar cel en tbs voor doodschieten ‘Lau’ Bronne (22) en dumpen lichaam

Amsterdammer Hamid B. (29) moet van justitie tien jaar cel plus tbs met dwangverpleging krijgen voor het doodschieten van Lauranio Bronne (22) uit Assendelft in maart 2021. Voor Jahmal N. (21) en Justin D. (22) wil de aanklager 1,5 jaar cel voor het mee dumpen van Bronnes lichaam in Amsterdam-Geuzenveld.

In het water naast de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam-Nieuw-West werd het lichaam van Lauranio Bronne aangetroffen.

Een passant had het lichaam van Bronne op 12 maart gevonden in een sloot aan de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam-Nieuw-West. Hij had een schotwond in zijn hoofd.

Hamid ‘Hamma’ B. heeft uiteindelijk bekend dat hij degene was die Bronne door zijn hoofd heeft geschoten. Volgens hem ging dat per ongeluk toen hij Bronne bang wilde maken door zijn vuurwapen in diens mond te duwen, in de veronderstelling dat het ongeladen was, maar dat gelooft de officier van justitie niet.

Volgens de aanklager heeft Hamid B. zijn late verklaringen afgestemd op het inmiddels afgeronde dossier, en op de verklaringen van zijn medeverdachten. Justin D., alias ‘Cheffie’, was een jeugdvriend van Bronne.

Lachgas

Hamid B. en ‘Lau’ Bronne hadden in de nacht van 11 op 12 maart ruzie gekregen. In de cabine van een Ford Transitbestelbus van Justin D. zouden ze de ruzie rond kwart voor 2 uitpraten, voor de woning in Assendelft waar Bronne met vrienden en vriendinnen ‘had zitten chillen’ en lachgas had gebruikt.

De twee anderen stonden nog buiten toen het dodelijke schot viel.

Kort daarop besloten de drie verdachten dat Bronnes lichaam moest worden gedumpt buiten Assendelft. Ze kwamen uiteindelijk in Amsterdam uit bij een sloot langs de Nico Broekhuysenweg, langs sportpark De Eendracht en een groengebied in Geuzenveld. Dat is een wat afgelegen plek waar criminelen geregeld spullen zoals wapens dumpen.

Naar Antwerpen

Nadat ze Bronne in de sloot hadden achtergelaten, reden de drie op aanwijzing van ‘Hamma’ B. naar een vriendin in Antwerpen, volgens justitie om zich een alibi te verschaffen en te doen alsof zij niet bij Bronnes dood betrokken konden zijn geweest. Daar wasten ze hun kleren, kochten ze ook nieuwe kleding en probeerden ze tevergeefs de bus schoon te maken.

In een hotelkamer verbrandden ze Bronnes paspoort. Omdat het busje niet goed meer schoon te krijgen was, staken ze het eenmaal terug in Amsterdam in brand, in Zuidoost.

De officier van justitie benadrukte donderdagmiddag in zijn requisitoir dat Bronne pas 22 jaar was. “De hoofdverdachte heeft een vuurwapen in zijn mond afgeschoten. En waarom? Een dolletje? Voor de nabestaanden is dit niet te begrijpen,” zei de aanklager. “Hun verdriet is onmetelijk en niet in woorden te vatten. Zij zullen moeten doorleven zonder hun geliefde zoon, kleinzoon, broer en vriend, maar wel met een blijvend gat in hun bestaan.”

‘Gruwelijk en mensonterend’

Dat de drie Bronnes lichaam dumpten, noemde de officier ‘gruwelijk, mensonterend en misschien nog wel onbegrijpelijker voor de nabestaanden’.

Nadat Justin D. en Jahmal ‘Vlam’ N. in het najaar van 2021 hadden verteld dat het Hamid B. was geweest die Bronne onverwacht had doodgeschoten, en ook de officier van justitie geen aanwijzingen meer zag dat zij schuldig waren aan het schieten, liet de rechtbank ze in november vrij.

Justin D. kon volgens zijn advocaat ‘niet langer leven met het idee dat de nabestaanden van zijn jeugdvriend niet wisten wat er is gebeurd’. Jahmal N. bood de nabestaanden op die zitting in november eveneens zijn excuses aan, omdat hij niet meteen openheid van zaken had gegeven. “Ik had gehoopt dat degene die het gedaan heeft, zijn verantwoordelijkheid zou nemen, maar dat deed hij niet.”

De advocaten houden vrijdag hun pleidooien.