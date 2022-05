OM eist tot 30 maanden cel tegen Amsterdammers voor ‘tikkiefraude’ en diefstal

Eerste feesten ADE onthuld: AMF keert terug in Arena en Into the Woods op NDSM

Het Amsterdam Dance Event (ADE), dat dit jaar zal plaatsvinden van 19 tot en met 23 oktober, heeft de eerste onderdelen van zijn programma onthuld. Zo keert het Amsterdam Music Festival (AMF) terug in de Johan Cruijff Arena na twee jaar afwezigheid, en is festival Into the Woods er weer bij op de NDSM-werf.

11 mei