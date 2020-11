OM: Geesteszieke Amsterdammer zinde op aanslagen op Pride, politie en joden

Hij zou automatische vuurwapens en explosieven hebben willen bemachtigen en maken. Volgens de aanklacht in zijn strafzaak, die vrijdag formeel begint met een inleidende zitting, chatte hij over het gedachtegoed van onder andere Islamitische Staat en Al Qaida.



Bij hem zijn documenten gevonden over dergelijk ‘jihadistisch gedachtegoed’ en stukken met uitleg over chemische stoffen zoals kaliumnitraat en magnesiumpoeder, waarmee bommen kunnen worden gemaakt.



In chatberichten schreef hij hoe hij zware explosieven zou maken en dat hij in staat was aanvallen te lanceren. Op Twitter informeerde hij volgens justitie of iemand een AK47 te koop had. ‘I need it for gay pride parade.’

De festiviteiten rond de Pride Amsterdam waren dit jaar door het coronavirus beduidend minder groots van opzet dan eerder. Op de feesten en met name de botenparade aan het eind van de week, komen normaal gesproken honderdduizenden mensen af. Dit jaar speelde het programma zich vooral online af.

‘Kanker stinkdieren’

Hij zou een filmpje op Twitter hebben gepost waarin iemand met een automatisch wapen wordt doodgeschoten, met de begeleidende tekst ‘Jew spotted’. Hij zou daar bij hebben geschreven: ‘Somethimes when I walk on the street I feel like’.

Via Whatsapp zou hij afbeeldingen en berichten hebben verspreid over politieagenten, ‘kanker stinkdieren’. ‘Volgens mij willen ze gewoon een paar kogels door hun voorhoofd hebben,’ zou hij hebben geschreven. En: ‘Die dag komt nog wel,’ met daarbij een lachende emoji.

Booby trap

In Whatsapp-berichten zou hij hebben geschreven dat hij op agenten wilde schieten en dat hij een ‘boobytrap’ (val) met een kruisboog op de deur van zijn woning zou monteren. Hij zou ook geprobeerd hebben online een imitatie-jachtgeweer te bestellen.Hoe serieus de plannen waren, zal onderwerp zijn van debat in de rechtszaal. De Pride is vanwege corona niet doorgegaan – althans, de grootschalige evenementen met de botenparade als hoogtepunt.

De rechtbank houdt E. sinds zijn arrestatie begin augustus in de cel. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie stelt dat de rechtbank zal moeten bepalen of sprake is van voorbereidingen van een of meer daadwerkelijke aanslagen, stoerdoenerij of verward gedrag. ,,Wij nemen de zaak serieus. Wel zal de rechtbank goed moeten kijken naar de persoonlijke situatie van deze meneer.”

E.’s advocaat Inge Raterman stelt dat het ‘absoluut niet zo is dat hij al wapens had of dat een bom op het punt stond te ontploffen’. ,,Mijn cliënt heeft een autistische stoornis en een fascinatie voor wapens en oorlog. Als het niet goed met hem gaat en onverwerkte trauma’s opspelen, laait die op,” zegt Raterman.

E. zat nog in zijn proeftijd na een recente gevangenisstraf voor het maken van een ontstekingsmechanisme, een op afstand bedienbare aansteker.

Hij woonde al onder begeleiding toen hij deze zomer door zijn radicale berichten op fora opnieuw in beeld kwam van de opsporingsdiensten.

Onthoofdingsfilmpjes

,,Hij doet alles heel openlijk en stuurde bijvoorbeeld ook onthoofdingsfilmpjes naar de reclassering, maar zegt tegelijkertijd ook dat hij nooit echt een aanslag zou plegen,” zegt Raterman. ,,In de strafzaak zal de vraag centraal staan of we mijn cliënt moeten zien als potentiële aanslagpleger of als een jongen die vanuit zijn geestelijke problematiek dingen schrijft en online post.”



De zaak is niet eerder actief naar buiten gebracht. De zitting vrijdag is een voorbereidende, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

