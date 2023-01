OM: JoeyAK en leden van Zone6 gijzelden samen rapper Kobus L. en moeten in cel blijven

Joël H. (26), bekender als Zone6-frontman JoeyAK, en Ernst A. (23) mishandelden rapper Kobus L. volgens de officieren van justitie in april 2019 in Oostzaan, en beroofden hem van zijn iPhone, gouden armband en tas. Hij zou daarbij tegen zijn hoofd zijn geslagen en geschopt toen hij al op de grond lag.

In september 2022 werd Kobus L. naar autowasplein Happy Duck in Duivendrecht gedirigeerd waar de (zeker) negen leden van Zone6 hem zouden hebben gedwongen in een gehuurde Mercedes Vito te stappen. In die bus was de groep een nacht eerder nog naar een optreden van JoeyAK in België gereden.

‘Prik hem’

De rapper moest volgens justitie op de vloer van de bus zitten en zijn telefoon, Rolex en Louis Vuittontasje afgeven. Kobus L. zou aanhoudend zijn bedreigd, met een trui over het hoofd. ‘Als je niet meewerkt, ga ik je schieten’ zou zijn gezegd. ‘Prik hem als hij niet luistert’ en ‘Als je niet goed meewerkt, sla ik die fles Hennessy kapot op je hoofd’ waren andere bedreigingen.

De mannen zouden vrienden van de rapper hebben benaderd en 50.000 euro losgeld hebben geëist. ‘Ik ga je vingers eraf knippen en dan gaan mensen zien dat het serieus is (..) Ik ga je knieën knuppelen.’ Tegen een vriend zou zijn gezegd: ‘Ik ben met die jongen van jullie en hij moet betalen. Gaan jullie voor hem betalen?’ De rapper zou toen hebben geroepen: ‘Als er niet betaald wordt, gaan ze me doodmaken!’ Een gijzelnemer zou uiteindelijk hebben gezegd dat het geld hem niet meer boeide. ‘Laten we hem doodmaken.’

Mishandeling in Bijenkorf

Tijdens de urenlange gijzeling zou de bus met het slachtoffer, geëscorteerd door twee auto’s met verdachten, naar Den Haag zijn gereden en weer terug. Op de Nieuwlandhof in de buurt Holendrecht, de thuisbasis van Zone6, leken de mannen hun slachtoffer naar een woning te willen brengen. Kobus L. probeerde in paniek te vluchten. Hij zou met een stuk hout zijn geslagen, ook toen hij al op de grond lag, totdat de verdachten vluchtten omdat omwonenden de mishandeling zagen gebeuren.

Op 15 september zou het slachtoffer opnieuw zijn mishandeld, in de Amsterdamse Bijenkorf.

Waar de officieren van justitie in de bewegingen van de auto’s en de telefoons van de verdachten, foto’s, gesprekken en technische bewijzen volop aanwijzingen zien dat de negen verdachten allemaal een relevante rol speelden, zien hun advocaten dat totaal anders.

Urenlang betoogden zij dinsdag dat het juist aan enig serieus bewijs ontbreekt, en dat hun cliënten moeten worden vrijgelaten. Volgens de raadslieden heeft het slachtoffer in zijn aangifte gelogen en ontbreekt het aan bewijs dat zijn relaas ondersteunt.

Geen fluit mee te maken

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van Joël H.: “Die reisbewegingen zeggen niets. Uit niets blijkt dat mijn cliënt wist dat de aangever klappen kreeg in een bus, als dat al zo is geweest.”

JoeyAK ‘heeft met het hele verhaal geen fluit te maken’, betoogde Kuijpers. Een geluidsopname waarop Joël H. het beweerde slachtoffer opdrachten zou hebben gegeven, is volgens de raadsman al helemaal geen bewijs. “Mijn cliënt is evident niet degene die is te horen, dat hoort een dove.”

De bewegingen van de enkelband die H. vanwege een straf voor een eerdere ontvoering en mishandeling droeg, tonen ook volgens de politie aan dat hij juist niet met de bus meebewoog toen zijn stem zou zijn gehoord, herhaalde Kuijpers. “Mijn cliënt zegt dat de aangever jaloers is, dat die tegen hem wil aanschurken en met hem in de muziek wil, maar dat hij dat niet wil.” Rancune, dus.

Disstrack

Overigens heeft het vermoede slachtoffer Kobus L. inmiddels een disstrack op YouTube gezet, en ‘zijn kant van het verhaal over de beef’, waarschijnlijk vanuit Suriname. Kennelijk tegen Joey AK:

Ik ben weg (...)

Jij hebt stress (...)

Ik heb stacks (pakken geld)

De geestesvermogens van Joël H., JoeyAK, zullen binnenkort in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht. Medio april is er een nieuwe inleidende zitting. De strafzaak zal pas na de zomer worden behandeld. Aan het eind van de behandeling wilde Joël H. nog kwijt dat Zone6 ‘gewoon een buurtgroep’ is, en geen bende.