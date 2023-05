OM: ‘Niemand uit Nederlandse OM voerde overleg over neutraliseren van Taghi in Dubai’

Nieuws Advocaten Marengopro­ces stoppen met kroongetui­gen­za­ken en ‘luiden de alarmklok’

Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra zullen niet meer optreden in strafzaken waarin het Openbaar Ministerie (OM) een kroongetuige inzet. Zij betoogden maandagmorgen in het liquidatieproces Marengo dat het OM finaal is ontspoord en desondanks ‘stoïcijns’ doorgaat. ‘Het is niet langer verantwoord.’