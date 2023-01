OM: Quincy Promes betaalde boete van 250.000 euro aan drugscrimineel Piet Wortel voor gestolen cocaïne

Ook zou hij betrokken zijn bij de moord op de 23-jarige Genciël ‘Genna’ Feller. Feller werd in september 2019 doodgeschoten in Willemstad op Curaçao.

De twee moorden zouden het gevolg zijn van de diefstal van 400 kilo cocaïne in 2019. In het kader van die diefstal ontstond er grote onrust in Amsterdam-Zuidoost. Het OM zegt over informatie te beschikken dat Joël H., beter bekend als rapper Joey AK, naar aanleiding van de drugsdiefstal naar Suriname afreisde om excuses aan te bieden aan Wortel. H. reisde samen met de vader van Ocean S., die door opsporingsdiensten wordt beschouwd als een sleutelspeler in het criminele milieu.