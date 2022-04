OM toont beelden van geheime communicatie tussen Ridouan Taghi en neef en advocaat Youssef Taghi

Justitie heeft beelden en geluidsopnamen getoond van bezoeken die neef en advocaat Youssef Taghi (38) in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) bracht aan Ridouan Taghi. De presentatie bewijst volgens justitie hoe Ridouan via zijn neef ‘heimelijk’ onder meer een plan voor een gewelddadige ontsnapping aanstuurde.

Zeer tegen de wil van de advocaten van Youssef Taghi, die spreken van ‘een showproces’, presenteerden de officieren van justitie op de tweede inleidende zitting in zijn zaak hun visualisatie in de Amsterdamse rechtbank. Omdat de advocaten die presentatie eerst zelf zorgvuldig wilden bestuderen, hield de rechtbank de zaak aan tot vrijdag 22 april. Justitie moet alle gemaakte beelden en geluidsopnames aan de advocaten geven.

‘Onvoorstelbare methode’

In de presentatie wordt beschreven hoe, uit tips aan het Team Criminele Inlichtingen van de recherche en uit aanvullende onderzoeksinformatie, gaandeweg bleek dat Ridouan Taghi vanuit de EBI met de buitenwereld communiceerde. Vanaf het voorjaar van 2020 liep er een onderzoek naar de vraag hoe dat mogelijk was.

In de zomer bleef volgens de aanklagers alleen ‘de onvoorstelbare methode’ over: Taghi’s advocaat, die ook zijn neef is, gaf in intensief contact structureel opdrachten door. Volgens justitie communiceerde Taghi via Youssef vanuit de zwaarst beveiligde inrichting van het land met de leiders van zijn ‘criminele organisatie’ die nog op vrije voeten waren. Het ging onder meer om twee zoons, een zus en een neef.

Vanaf augustus werden de eerste geluidsopnames gemaakt. Vanaf medio september werden ook de beelden opgenomen met een verborgen observatiecamera. Ondertussen was in juli Peter R. de Vries al doodgeschoten in de Amsterdamse binnenstad, volgens de opsporingsdiensten mogelijk in opdracht van Ridouan Taghi.

Schietgebaren

Op de beelden is van bovenaf te zien hoe Youssef Taghi een iPad en een schrift tegen het glas van de spreekkamer houdt, waarachter Ridouan Taghi zit. Het gaat om afbeeldingen van chatberichten die in een soort compilatie op zijn iPad staan, en om notities die hij zelf in het schrift maakt. Soms maakt hij gebaren, zoals schietgebaren, die Ridouan Taghi een enkele keer herhaalt.

De voornaamste plannen die ze stiekem bespreken tijdens 98 contactmomenten, waaronder 22 bezoeken van Youssef aan de EBI, gaan volgens justitie over een door Ridouans zoons en maffiabaas Raffaele Imperiale beraamd uitbraakplan. In de onderlinge communicatie schrijven Youssef en Ridouan Taghi over ‘pro’s’ die voor het kennelijk zeer gewelddadige uitbraakplan moeten worden ingezet: ‘het moeten pro’s zijn, echt navy seals, niet gasten die een overval plegen’. Zeker twee zwaarbewapende mannen zouden op hoge posities moeten worden geposteerd.

1500 liter olie

Uit de geheime ‘besprekingen’ blijkt ongeduld, maar ook de hang naar grote precisie. Ridouan Taghi lijkt zijn neef te instrueren hoe de bevrijding kan worden voorbereid, bijvoorbeeld door een documentaire over de EBI te kijken waarin zijn cel te zien is. Op de dag van de ontsnapping geeft hij aan een tv voor zijn raam te zetten, zodat zijn bevrijders de cel herkennen.

Er moet daarnaast 1500 liter olie geregeld worden om over de weg te gieten als de politie de bevrijde Taghi achtervolgt, en hij moet ‘snel’ ergens naar binnen kunnen ‘want ze gaan alles afzetten’.

Raadslieden Yassine Bouchikhi en Haroon Raza vinden dat de verdediging ‘op 10-0 achterstand is gezet’ doordat de officieren van justitie pas op de zitting hun presentatie gaven. Omdat ze over dat plan pas woensdag door de rechtbank waren geïnformeerd, zag Youssef Taghi diezelfde dag nog af van zijn voornemen om zich voor het eerst naar de rechtbank te laten vervoeren.

De aanklagers hadden het op hun beurt ‘bijzonder prettig gevonden’ als Youssef Taghi, als direct betrokkene, fris van de lever had gereageerd in de rechtszaal.

Dat de aangehouden zitting zo snel mogelijk moet worden voortgezet, is omdat Youssef Taghi anders zou moeten worden vrijgelaten, aangezien zijn voorarrest verloopt. Ridouan Taghi is ook verdachte in de zaak, maar hij weigert zich te laten verhoren. Hij staat op de inleidende zittingen nog niet terecht omdat hij toch al vastzit in de enorme liquidatiezaak Marengo.