OM wil 12 jaar voor Polen die Krzysztof Malinowski fataal mishandelden bij tentjes Sloterplas

Justitie eist 12 jaar cel voor de dakloze en alcoholverslaafde Polen Robert N. (39) en Lukasz U. (40) voor het fataal mishandelen van hun land- en lotgenoot Krzysztof Malinowski (40), in de zomer van 2020 in hun clandestiene tentenkampje aan de Sloterplas.

Het lichaam werd gevonden bij de Sloterplas.

De twee hebben het slachtoffer volgens officier van justitie Jacorieke van der Meij ‘op gruwelijke wijze om het leven gebracht’. Malinowski ‘had geen schijn van kans’ doordat zijn krukken waren weggehaald waarmee hij liep sinds hij een been had gebroken in een gevecht met een winkelbeveiliger.

‘Bijna elk bot gebroken’

“Er is zoveel buitenproportioneel geweld gebruikt, dat bijna elk bot in Malinowski’s lichaam en hoofd was gebroken,” zei Van der Meij donderdag in haar requisitoir. “Vervolgens is hij als oud vuil in een tent gestopt en meegesleept naar de waterkant. Hij is aan zijn lot overgelaten in een laagje water terwijl zijn verwondingen het niet toelieten hulp in te roepen. Dat getuigt van een stuitende onverschilligheid tegenover het leven van een ander.”

Van der Meij ziet bewijs voor doodslag, omdat de twee ‘Krzyszek’ op 23 of 24 augustus ‘in een plotselinge uitbarsting van buitensporig geweld’ te grazen namen. Robert N. sloeg hem met zijn vuist én langdurig met een boomstronk en sprong op zijn lichaam, Lukasz U. sprong op zijn hoofd, dat hij in coma raakte.

Een hondenuitlater vond Malinowski in de namiddag van 24 augustus deels gewikkeld in zijn koepeltentje in de rietkraag aan de Zuidoostoever van de Sloterplas, half in het water. Hij leefde nog, maar stierf in het ziekenhuis. “Het lichaam van het slachtoffer vertelt als stille getuige zijn verhaal,” zei Van der Meij. Malinowski overleed aan zeer ernstig hersenletsel.

Het 40-jarige slachtoffer Malinowski.

Boomstronk

Belangrijk bewijs vormt de dikke, deels verkoolde boomstronk die in twee stukken in het schamele tentenkampje lag. Op het ene, beroete deel, zat dna van het slachtoffer. Op het andere, minst beroete deel, zat dna van Robert N. Op de hals van Malinowski vlakbij zijn gebroken strottenhoofd zat een wond waarin houtskool zat.

Verdachte Lukasz U. heeft de politie verteld dat Robert ‘20 minuten’ op Malinowski insloeg en op hem stampte. Dat past bij de verklaringen van een volgens de officier van justitie ‘essentiële getuige’, een andere Pool uit het haveloze groepje alcoholisten.

Die pakte tijdens een getuigenverhoor een foto van Robert N. en Lukasz U. en zei: ‘They did it’. In een politiebus vertelde hij spontaan dat ‘Lukasz U. hem had verteld dat hij op Malinowski ‘had gesprongen’. “Robert is er mee begonnen, Lukasz finished it,” zei de getuige. “Robert heeft Krzyszek geslagen met een balk. Ze hebben Krzyszek in het riet gelegd.” Robert sloeg volgens de getuige met de stronk ‘tot hij zweette’.

Verschillende verhalen

Over de aanleiding van de fatale mishandeling deden nadien verschillende verhalen de ronde onder de groep Poolse alcoholisten. In de ene lezing ging het om wraak omdat Malinowski over het hoofd van Lukasz U. had geplast. In een andere lezing was Robert N. woest omdat Malinowski had gesuggereerd dat Lukasz U. en hij homo’s zijn. Andere lezingen acht de aanklager onwaarschijnlijk.

Dat Lukasz U. zichzelf neerzet als getuige met volop kennis over het gebeurde, maar zijn rol als dader wegpoetst, vindt de officier van justitie ‘aannemelijk noch geloofwaardig’.

De verklaring van Robert N. dat hij Malinowski weliswaar eerst ‘een stomp tegen zijn tanden had gegeven’ nadat die Lukasz en hem homo’s had genoemd, maar al spugend boos was vertrokken voordat Malinowski werd doodgeslagen, noemt Van der Meij ‘volstrekt onaannemelijk’. Hij speelde in haar visie juist een hoofdrol.

Dat Robert N. en Lukasz U. op 24 augustus schoenen en kleding stalen in de Action in winkelcentrum Osdorpplein, en hun oude kleren en schoenen weggooiden, moet zijn geweest om sporen uit te wissen.

De advocaten houden donderdagmiddag hun pleidooien.

De rechtbank doet op 8 augustus uitspraak.