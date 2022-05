OM wil 15 tot ruim 16 jaar voor poging tot moord op drugsbaron Ahmet G., zijn dochter en ex in Amstelveen

Justitie eist straffen van 15 jaar tot ruim 16 jaar tegen drie twintigers voor poging tot moord op drugsbaron Ahmet G. (59), zijn dochter én ex, 16 maart 2019 voor hun villa in Amstelveen. G. kreeg een kogel in zijn been, zijn dochter een in haar enkel en zijn ex had het geluk dat het op haar borst gerichte wapen haperde.

Hulpdiensten op De Grote Wielen nadat de schietpartij op Ahmet G. heeft plaatsgevonden.

De drie vormden volgens de officieren van justitie een moordcommando. Ze lieten zich ‘in een onthutsende werkwijze’ inschakelen voor wat een vriendin volgens hen in een bericht terecht ‘duivels werk’ noemde.

‘Kil en gewetenloos’

Justitie rekent het de twintigers zwaar aan dat ze zich ‘hebben laten inhuren voor een klus, simpelweg om geld te verdienen’. Ze opereerden ‘kil en gewetenloos’ en ook nog eens ‘op klaarlichte dag in een woonwijk.’

De aanklagers vinden dat voor het trio ‘een zo lang mogelijke bij de feiten passende gevangenisstraf’ geboden is. Anders zullen de huurmoordenaars ‘weer geneigd zijn klus aan te nemen, met een levensgroot risico dat ze meer slachtoffers zullen maken’.

Het driemanschap zou vanaf 20 februari eerst crimineel Feno D. hebben geobserveerd bij zijn huis in Nieuwegein. Het doelwit is zelf een belangrijke verdachte in een andere liquidatiezaak, Eris, waarin levenslang tegen hem is geëist. Toen hij in Suriname bleek te zitten en daardoor niet kon worden geliquideerd, zouden de drie zich op het nieuwe doelwit Ahmet G. hebben laten afsturen.

Worsteling

Op zaterdag 16 maart vielen twee gewapende mannen in zwarte regenponcho’s het gezin van Ahmet G. aan, dat rond het middaguur in de auto was gearriveerd voor hun stadsvilla op de Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk.

Ahmet G. ‘voelde iets aan zijn been’ en zag ‘een lang en groot’ wapen in handen van ‘een zwarte man’. Tijdens een worsteling met hem, hoorde hij zijn dochter zeggen dat zij was geraakt. Hij zag zijn ex-vrouw met een tweede donkere man in gevecht raken.

De eerste schutter moet volgens justitie Zarich C. (28) zijn, de tweede Lus-Yen A. (29). Zij moeten van justitie allebei 15 jaar cel krijgen. Ze vluchtten in een gestolen zwarte Renault Captur die een onbekende bestuurde. Voor hun vermoede coördinator Jarald ‘JJ’ R. (27) willen de officieren van justitie 16 jaar cel plus 3 maanden.

De aanklagers zien volop bewijs in onderlinge communicatie tussen verdachten en tussen ‘JJ’ R. en zijn vriendin; in bewegingen van hun telefoons plus ‘een actietelefoon’, de ritten van twee gebruikte auto’s en dna van A. in de vluchtauto.

Moordopdrachten

Ze moeten de moordopdrachten hebben gekregen van Patrick van M. en Rosello van T. Die zijn zelf eerder al vervolgd voor het voorbereiden van de liquidatie van Ahmet G. De rechtbank achtte in hun zaak wel bewezen dat ze G. en een compagnon uitvoerig hadden geobserveerd, maar kon niet vaststellen dat het enige doel G.’s liquidatie kon zijn.

Justitie hoopt de vermoede uitvoerders van de driedubbele moordaanslag in Amstelveen nu wél veroordeeld te krijgen.

Vooral Jarald R. lijkt in communicatie met zijn vriendin en medeverdachten volop bewijs te leveren dat hij met liquidatiepogingen in de weer was. Hij appte zijn vriendin vanuit de buurt van de woning van Feno D. Dat hij ‘op djunt is’ (straattaal voor ‘klus’), en dat hij de ‘jongens niet alleen kan laten’ omdat ze ‘niets doen zonder pressure’.

Hij stuurde Zarich C. vijf dagen voor de schietpartij in Amstelveen een spraakbericht waaruit volgens de officieren zonneklaar de rolverdeling blijkt van organisator en uitvoerder: “Je moet ready zijn. Dus geen dingen plannen deze dagen. Helemaal niks. Je weet toch? Want zoals ik zei. Hun gaan dat ding doen (Patrick M. en Rosello van T. zouden observeren, red.). Connecten ons. Wij nemen over. Snap je? En dan zet ik jullie daar. Jullie moeten doen. Gelijk.”

De advocaten houden vrijdag hun pleidooien. Ahmet G. wordt sinds dinsdag internationaal gezocht vanwege aanklachten over drugshandel en het voorbereiden van liquidaties.