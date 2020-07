OM wil 4 jaar cel voor doodschieten vriend tijdens opname clip in Zuidoost

Frank Y. (22) en zijn jeugdvriend Richard Cordova Farinango (26) namen in studentenflat Daalwijk in de Bijlmer een videoclip op. Gangsterrap. Dronken en stoned, in die nacht van 27 op 28 januari, met Franks echte wapen. Ineens was er die knal en stierf Richard in een plas bloed. Justitie wil vier jaar cel voor Frank, voor doodslag.

Volledig scherm Rechercheurs doen onderzoek in de woning aan Daalwijk. © Hollandse Hoogte / ANP

Het cynische geval wil dat de track die de Ecuadoriaans-Nederlandse twintigers Frank (als acteur) en Richard (als regisseur) opnamen, moest gaan over het moeilijke verleden vol ‘kattenkwaad’, drugs, geld, wapens en de straatscene van Zuidoost. Tót de hoofdrolspeler zou ontwaken uit de nachtmerrie, in een mooi leven.

Het is een bekend thema uit het genre.

Zes flessen witte wijn, whiskey, jointjes en ketamine

Frank en Richard namen scène na scène op, met support van Franks vriendin en een gezamenlijke vriend.

De mannen hadden in Richards studentenkamer gedrieën vanaf half negen ’s avonds zes flessen witte wijn achter de kiezen, wat jointjes en wat ketamine – ze dachten dat het mdma was. Frank had ook nog een kwart liter Johnnie Walker weggedronken. Ecuadorianen zijn stevige drinkers, verklaarde hij de rechtbank.

Hij was behoorlijk van de wereld, blijkt uit de filmpjes van zijn gedoe met het pistool dat hij zo’n vijf maanden had, ‘alléén om clips op te nemen’.

Kogels er uit, kogels er in

Kogels er uit, kogels er in. De trekker overhalen als de kogels er uit waren – met het wapen dan weer tegen zijn hoofd, dan weer gericht op het plafond, dan weer gericht op Richard.

Klik. Klik, klik.

Ondertussen schoten de vrienden hun beelden, waarop Frank in de weer was met bakpoeder, ponypacks en aluminiumfolie, enfin, de bekende hints naar het van drugs doortrokken leven. Frank lag met zijn wapen te rillen op bed, die nachtmerrie verbeeldend.

Hij was door alle drank en drugs ‘niet zo scherp meer’, maar regisseur Richard vond het toch een goed idee door te gaan, want ze zaten in een goede vibe. Daar was Frank het wel mee eens, vertelde hij bloednerveus aan de rechters.

Vond je het zelf niet eng worden?



Rechtbankvoorzitter Kees Klomp probeerde hem voortdurend gerust te stellen, maar had vanzelfsprekend zo zijn kritische vragen. “Het is al ingewikkeld als je met een auto gaat rijden met drank op, maar nog veel ingewikkelder lijkt het me als je met een wápen gaat spelen met drank op. Vond je het zelf niet een beetje eng worden met dat wapen, in combinatie met drank?”

Tja, toen niet, nu natuurlijk wel, moest Frank deemoedig erkennen.

Alleen voor de clips, de views

Waarom had hij dat vuurwapen? Frank: “Alleen voor in de clips. Ik kom uit de Bijlmer en je kunt daar zo goed zijn als je wilt, maar er blijven altijd slechte mensen om je heen hangen. Ik ben wel bedreigd en beroofd, maar heb gewoon aangifte gedaan. Ik had geen wapen om me te beschermen.”

Waarom moest hij met een écht wapen zijn clips opnemen? Frank: “Andere wapens lijken niet echt, zeker als je inzoomt. Dan zit je al heel gauw op heel veel minder views in de videoclip.”

Nadat ineens die knal had geklonken, dacht Frank ‘een milliseconde’ dat de klap ergens anders vandaan kwam, zei hij woensdagmiddag. “Het ging in mijn hoofd, van: waar komt die klap vandaan?! Ik was er van overtuigd dat dit niet kon, gelóófde het niet.”

Zijn vriendin en vriend renden in paniek weg, terwijl Frank zijn vriend ‘langzaam naar de grond zag zakken’.

Schuim uit Richards mond

“Na een paar milliseconden besefte mijn hoofd wat gebeurd was,” zei de verdachte. “Was dit een grap of zo, word ik geprankt?!”

Hij nam zijn stervende vriend in zijn armen, zag in zijn blik zoveel angst. Probeerde in paniek de kogel zoeken, terwijl schuim uit Richards mond kwam.

Het lukte niet 112 te bellen en Frank rende in paniek weg, om hulp roepend, terwijl zijn vriend stierf in een plas bloed. Nu neemt hij dat zichzelf kwalijk. “Tot de dag van vandaag heb ik er spijt van dat ik niet ben gebleven tot de laatste seconde… De paniek, de alcohol, die joints, ik weet niet helemaal meer hoe het kon gebeuren.”

Nooit meer drank, joints, wapens

De verdachte heeft zichzelf ‘beloofd nooit meer te drinken, te roken, of een wapen in zijn hand te houden’.

Officier van justitie Gerdine Dankers beseft dat deze hele zaak ‘een drama is voor iedereen’, maar ze neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij met een echt wapen die clip opnam terwijl hij geen verstand van wapens heeft en veel alcohol en drugs gebruikte – waardoor hij niet controleerde of de patronen uit het wapen waren.

“Door doelgericht handelen, gericht op iemand schietend, heeft hij bewust de kans aanvaard op de dood. Hij heeft niets gedaan om die kans op de dood te verkleinen. Dit kun je geen ongeluk meer noemen.”

Dat Y. nu spijt heeft, gelooft de aanklaagster, maar hij moet toch zwaar worden gestraft voor doodslag, óók om en sterk voorbeeld te stellen.

‘Blijf van die wapens af!’

“Blijf van die wapens af! Er is geen en-kel excuus voor het gebruik van die wapens. Levens gaan letterlijk kapot. Ik hoop dat deze zaak een les is voor iedereen die echte wapens gebruikt als speelgoed, als een relikwie, voor een performance,” zei Dankers. “Alleen maar verdriet… Een leven in de bloei is voorbij.”

Ze wil 4 jaar cel, ook al is de verdachte ‘kapot’ van het gebeurde, zodat hij ‘zijn les straks heeft geleerd’. “Als hij straks vrij komt, kan hij beseffen dat hij zijn gepaste straf heeft gehad.

‘Wél vreselijk ongeluk’

Advocaat David Rutten wil dat de rechtbank de zaak wél behandelt als ‘een vreselijk ongeluk’ dat Y. ‘nooit heeft gewild’. “Deze zaak kent alleen verliezers. Mijn cliënt realiseert zich heel goed dat de nabestaanden een onvoorstelbaar verlies hebben te verwerken, maar dat heeft hij zelf ook. Hij hoopt ooit de kans te krijgen het verlies een plek te geven.”

Zijn familie heeft naar vermogen meebetaald aan de uitvaart.

De advocaat hoopt dat zijn cliënt over twee weken vrijkomt, als de rechtbank uitspraak doet. Hij moet vrijgesproken worden van doodslag, omdat hij geen ‘voorwaardelijke opzet’ heeft gehad op Richards dood. De raadsman hoopt dat de rechtbank het advies van deskundigen volgt en zijn cliënt, adolescent, volgens het jeugdstrafrecht berecht. Dan kan hij een straf krijgen gelijk aan het half jaar dat hij in voorlopige hechtenis zat.