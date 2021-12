OM wil 9 jaar cel voor man die in Zuidoost op groep schoot en passerende peuter (2) raakte

NieuwsJustitie eist 9 jaar cel voor Erik M. (24) die op 10 mei in Amsterdam-Zuidoost vijf kogels afschoot op een groepje jonge mannen, waarna een meisje van 2 jaar in haar been werd geraakt. M. ontkent de schutter te zijn en wil vrijspraak.

Volledig scherm De kinderwagen van de getroffen peuter. © ANP / Novum RegioFoto

Justitie vraagt behalve de nieuwe straf ook alsnog de 133 dagen cel die M. twee weken voor de schietpartij (!) voorwaardelijk opgelegd had gekregen voor het bezit van wapens en drugs.

De peuter liep met haar moeder, haar zusje van 4 en een baby naar de supermarkt toen een man op een fiets rond 21.15 uur bij metrostation Kraaiennest begon te schieten op het groepje mannen uit de K-buurt, waarna de kogels via de grond in het rond vlogen.

Het meisje liep een diepe vleeswond op in haar onderbeen en moest een nacht in het ziekenhuis blijven.

Laffe daad

Officier van justitie Gerdine Dankers spreekt van ‘een laffe, afschuwelijke daad’ die ‘een kwetsbaar kind heeft geraakt, maar ook haar moeder, de omgeving, de stad’. “Dat een kind zou worden geraakt door een kogel, was ieders angst vanwege de vele schietpartijen in de stad,” zei Dankers. “Nu is het gebeurd.”

Bijlmerbewoners hielden na de schietpartij een lawaaidemonstratie.

Behalve het peutertje trof een kogel een bakje eten dat een man in een boodschappentas bij zich droeg.

Er zijn aanwijzingen dat M. in opdracht schoot ‘om snel geld te verdienen’, maar daarvoor ziet justitie te weinig bewijs.

Erik M., in de Bijlmer bekender als ‘Dirk’, wordt al van kinds af veroordeeld voor geweld en vuurwapenbezit. Hij groeide op in internaten omdat zijn ouders ‘snel uit beeld waren’. Hij is woedend op Jeugdzorg, dat ‘zijn leven heeft verpest’.

Dna op kogelhuls

Justitie ziet overvloedig bewijs dat hij de schutter was. Toen hij op 18 mei werd gearresteerd, had hij het pistool bij zich waarmee waarschijnlijk is geschoten. Op een van de afgeschoten kogelhulzen zat zijn dna. De schutter reed blijkens camerabeelden op een opvallende blauwe fiets die sprekend lijkt op de fiets die M. gebruikte.

In afgeluisterde gesprekken leek hij volgens justitie over het schieten te praten. Zo vroeg hij waar zijn sportschoenen waren. De vriendin antwoordde dat ze (de politie) die hadden meegenomen. “Kanker,” reageerde M. De vriendin zei vervolgens dat ze de schoenen had schoongemaakt. M.: “Ik ga kanker met je trouwen, ik zweer het je.” Want: “Als ze geen kruitsporen hebben, hebben ze niks.” Zou de politie wél kruitsporen vinden, dan zou hij ‘wel wat tayas (jaren) moeten zitten’.

De psychiater en psycholoog zien ‘antisociale trekken’ bij M., maar omdat hij niet meewerkte aan hun onderzoek kunnen ze niet zeggen of het schieten hem is toe te rekenen.

Aanklaagster Dankers vroeg de rechtbank de 40.000 euro schadevergoeding toe te wijzen die de moeder van het peutertje vraagt: 20.000 voor haar getroffen dochtertje en tweemaal 10.000 voor haar oudste dochter en zichzelf. Het gezin kampt met nachtmerries, angsten en herbelevingen.

Veel ruis

Advocaat Martha Muntjewerf van M. wil vrijspraak, omdat ‘niet is te bewijzen dat hij die schutter was op de fiets’. “Er is veel ruis in het dossier, veel suggestie, maar weinig bewijs. Het is allemaal net niks.”

Het dna kan op een ander moment op de huls zijn gekomen, de fiets is niet zó uitzonderlijk, de camerabeelden zijn ‘vaag’ en het is volgens de raadsvrouw niet logisch dat de schutter van een geruchtmakende schietpartij die het nieuws domineert, vervolgens met het gebruikte wapen op pad gaat.

Dat haar cliënt ‘in 700 uur afgeluisterde gesprekken vol flauwekul’ ook over de schietpartij sprak, vindt de advocaat ‘niet gek’. “Dat is op dat moment het belangrijkste in zijn leven.”

De rechtbank doet op 13 januari uitspraak.