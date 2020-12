OM wil boete en jaar cel voor ‘eigenaar’ luxebordeel Yab Yum

Justitie eist een jaar cel tegen Hennie Vittali (73), die het Amsterdamse luxebordeel Yab Yum ‘als zetbaas’ op zijn naam had en ‘witwaste’. Even daarvoor, in 1999, hadden criminelen Sam Klepper en John Mieremet de seksclub samen met de Hells Angels afgeperst van eigenaar Theo Heuft.

Volledig scherm De roemruchte seksclub Yab Yum. © Hollandse Hoogte / ANP

Het pand aan het Singel 295, dat doorloopt tot in een kantoorpand aan de Spuistraat, en de ‘merkenrechten’ op de naam Yab Yum moeten verbeurd worden verklaard, vindt het Openbaar Ministerie. Vittali’s bedrijf Devagarden moet een boete van 250.000 euro betalen, als het aan justitie ligt.

Behalve voor het profiteren van de vijandige overname van Amsterdams bekendste bordeel, wordt Vittali vervolgd voor het valselijk opvoeren van niet bestaande leningen uit de jaren tachtig, oplopend tot ruim 1,3 miljoen gulden.

Hij kreeg die nepleningen volgens het Openbaar Ministerie van een veroordeelde drugscrimineel die in Costa Rica verbleef en waarmee hij eerder drugszaken zou hebben gedaan.

Yab Yum-eigenaar Theo Heuft werd eind 1998, begin 1999 zwaar bedreigd door Klepper, Mieremet en de Hells Angels. Hij voelde zich uiteindelijk gedwongen zijn prestigieuze seksclub te verkopen, stelde de Raad van State eerder al vast in een bestuursrechtszaak nadat de gemeente het sekshuis in 2008 had gesloten vanwege de criminele invloeden.

Hells Angels

Het roemruchte bordeel kwam na de ‘afpersing’ door de criminelen op naam van Hennie Vittali: de zwager van vice-president Harrie Stoeltie van de Amsterdamse Hells Angels. Sam Klepper was aspirant-lid van de motorbende en zou na zijn liquidatie in 2000 tot volwaardig lid worden benoemd.

Stoeltie werd na de volgens justitie vijandige overname op papier hoofd beveiliging van Yab Yum en zette twee Hells Angels voor de deur. Hij kreeg drie keer zo veel betaald als de best betaalde andere medewerkers van het luxebordeel.

Nadat Sam Klepper in 2000 was geliquideerd, speelde Stoeltie volgens justitie een steeds grotere rol in het bordeel.

Opvallend lage ‘koopprijs’

Hennie Vittali, die al eigenaar was van parenclub Paradise in Amsterdam-Noord, houdt vol dat hij het bordeel in goed vertrouwen kocht nadat hij de zaak via een wederzijdse vriend aangeboden had gekregen van Heuft.

Hij vindt niet dat de ‘koopprijs’ opvallend laag was en zegt het ook niet vreemd te vinden dat Heuft de koopprijs zelf moest voorschieten. “Ik had geen idee hoeveel die zaak waard was en geloofde meneer Heuft over de waarde.”

De omstreden leningen kreeg hij omdat hij de verstrekker daarvan ‘in onze discotijd’ eens dronken uit de gracht had gered.

Advocaat Klaus Vink houdt vrijdagmiddag zijn pleidooi. Hij zal stellen dat iedereen weliswaar weet dat Yab Yum van Heuft is afgeperst, maar dat Vittali daarmee niets te maken had en er ‘geen causaal verband was’ met diens rol.

