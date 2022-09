OM wil geen straf maar behandeling voor doden vader in psychose

NieuwsHet Openbaar Ministerie heeft vrijdag de rechtbank in Amsterdam gevraagd de 33-jarige Gregory R. te ontslaan van rechtsvervolging en hem tbs met voorwaarden op te leggen. De man doodde in de nacht van 26 op 27 december zijn 84-jarige vader in diens seniorenwoning aan de Koornhorst in Zuidoost.

R. deed dat volledig in de ban van een psychose en was ten tijde van het dodelijke geweld ontoerekeningsvatbaar, zo hebben gedragsdeskundigen vastgesteld. Hij moet behandeld worden. Het OM neemt die conclusies over.

Het slachtoffer werd ‘s ochtends vroeg door een wijkverpleegkundige in de woning gevonden. Daar was de zoon van de man op dat moment ook aanwezig. In een gesprek met alarmcentrale 112 zei hij dat er ‘iemand is vermoord’ en dat hij dat had gedaan. Kort daarna hield de politie hem in de woning aan.

Black-out

De man heeft verklaard dat hij in de bewuste nacht met zijn vader aan het praten was. Zijn vader zou iets hebben gezegd dat bij hem niet in goede aarde viel, maar hij kan zich niet meer herinneren wat. De twee mannen raakten in gevecht. De verdachte zegt dat hij een black-out kreeg en niet meer weet hoe een en ander is verlopen. Het slachtoffer is gewurgd of gesmoord.

“Aan de nabestaanden is onzeglijk veel leed toegebracht,” aldus de officier van justitie in haar slotbetoog. “Het wrange in deze zaak is dat dit voor de verdachte evenzeer geldt. Het is ook zijn vader die hij de rest van zijn leven moet missen, wetende dat hij, door zijn geestesziekte, hier verantwoordelijk voor is.”

De rechtbank doet uitspraak op 16 september.

