OM: Zesde verdachte moord Peter R. de Vries regelde vluchtauto en wapens

Nieuws In decennia niet zo weinig doden door geweld in de regio Amsterdam: 12 (en niet één liquidatie)

De 12 doden door geweld in 2022 in de regio Amsterdam vormen een laagterecord in de voorbije decennia. Excessen door de finaal uit de hand gelopen cocaïnehandel waren dit jaar vaak explosies, granaatleggingen of beschietingen van gebouwen, maar er was niet een liquidatie.

30 december