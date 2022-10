Ombudsman Amsterdam zoekt de burger op: ‘De gemeente behandelt je als een dossier, niet als mens’

In zijn ‘ombulance’ reed de Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal (40) maandagmiddag naar het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost. Op de markt ging hij in gesprek met bewoners en ondernemers over bureaucratisch leed. ‘Eigenlijk wil je dat ik overbodig ben, maar hier in deze wijk zijn mensen het vertrouwen in de gemeente kwijt.’

Volledig scherm Munish Ramlal, ombudsman van de Metropool Amsterdam, in gesprek met voorbijgangers over mogelijke problemen in hun stadsdeel en welke acties ze zouden kunnen ondernemen. © Dingena Mol

Als ombudsman zet Ramlal zich het hele jaar in om het vertrouwen tussen burgers en gemeente te herstellen, iets wat met name in Zuidoost hoognodig is. “Mensen hier klagen amper, ze zitten namelijk in de overlevingsstand met zorgen over rekeningen en hoe ze hun eten kunnen betalen. Ze voelen zich niet gehoord en gezien door de gemeente.”

Ondanks dat de opkomst van het marktpubliek door het druilerige weer wat tegenvalt steekt Ramlal vol goede moed het plein over. Hij deelt flyers uit en vraagt voorbijgangers of ze problemen met de gemeente ervaren, die hij vervolgens verzamelt in een app op zijn telefoon. Zijn tot ‘ombulance' omgedoopte auto staat duidelijk zichtbaar voor het Stadsloket geparkeerd.

Aan de meeste mensen legt hij eerst kort uit wie hij is en wat hij doet. “Stel je maakt melding over de straatverlichting die kapot is of afval dat niet wordt opgehaald. Als er dan niets gebeurt of je maar niets hoort, kun je contact met mij opnemen,” zegt Ramlal tegen Hannah (59), die nog nooit van hem had gehoord. “Wil je misschien met me op de foto?”

Papieren werkelijkheid

Onder het viaduct schuilt Hans Goeddoen (48), die aan Ramlal vertelt over een vervelende brief die hij onlangs ontving. “Ik kan niet goed tegen uv-straling en wilde een zonnescherm plaatsen. Dat mocht niet, dus vroeg ik een vergunning voor een pergola aan, maar ook die werd afgewezen. De brief was heel moeilijk te begrijpen, vol juridische taal en wetsartikelen.” Ramlal hoort dit soort verhalen vaker. “Al die moeilijke brieven zijn best intimiderend.”

De gemeente werkt volgens Ramlal vooral in een papieren werkelijkheid. “Ze behandelen je als een dossier, niet als mens.” Daarnaast ziet Ramlal een slechte dynamiek binnen het Amsterdamse ambtenarenapparaat. “Niet alleen liggen systemen regelmatig plat of werken afdelingen langs elkaar heen, ook worden problemen niet bespreekbaar gemaakt. Van klachtencoördinatoren hoor ik dat ze vastlopen, omdat ze zo afhankelijk zijn van andere afdelingen. Als ik vraag waarom ze dit wel aan mij en niet aan de gemeentesecretaris vertellen, zeggen ze dat ze niet durven, want in deze gemeentelijke organisatie gaat dan je kop eraf.”

Marktondernemers

De eigenaar van de Chicken & Waffles-kraam, Quincy Menzo (34), wil graag zijn verhaal doen bij de ombudsman. Hij vroeg het marktbureau meermaals tevergeefs om dranghekken. Er rijden namelijk de hele dag door auto’s langs zijn kraam wat hem publiek kost. Daarnaast is hij niet blij met zijn plek aan het einde van de markt. “Iedere markt hoort om de vier jaar een herindeling te krijgen. In Zuidoost is het al zestien jaar hetzelfde.” Ramlal: “Ik ontvang veel klachten van marktondernemers in de stad. Het Amsterdamse marktbureau zegt geen capaciteit te hebben om zich aan de vernieuwingsregels te houden.”

Roy (51), eigenaar van de roti- en barakraam, loopt tegen hetzelfde aan. “Het kán niet dat auto’s in- en uitrijden op een markt. Ik heb het al vaker doorgegeven aan de marktmeester, maar die zegt dat dit werk is voor handhaving. Als we handhavers aanspreken wordt er gezegd: dit is voor de marktmeester.”

Nadat Ramlal bara’s voor hem en zijn team bestelt, geeft hij Roy een folder. “Als u me uw verhaal mailt, ga ik ermee aan de slag.” Roy: “Prima, prima. Hier is alvast één bara van de zaak.”