Omgeving A’dam Toren na vuurwerkshow bezaaid met plastic doppen

Nieuws Vuurwerk- en droneshow bij A’dam Toren afgelast vanwege harde wind

De vuurwerk- en droneshow bij A’dam Toren is afgelast vanwege te verwachten harde wind zaterdagavond, meldt de organisatie. Het is nog niet duidelijk of de vuurwerkshow op het Museumplein wel doorgaat.

31 december