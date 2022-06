Omwonenden Noorder IJplas staken gesprekken over windmolens: ‘We hebben niets te verliezen’

NieuwsOmwonenden van de Noorder IJplas vertikken het om nog langer mee te praten over de windmolenplannen voor dit gebied. Ze zijn in ‘participatiestaking’ gegaan.

De energiecoöperaties van Amsterdammers die bij de plas en het snelwegenknooppunt rond de Coentunnel drie tot vijf windturbines willen bouwen zijn al geruime tijd in overleg over de windmolenplannen in zogeheten omgevingsberaden. Voor veel bewoners van het gebied zijn die gesprekken echter op een teleurstelling uitgelopen. Ze zijn zelfs zo teleurgesteld dat ze niet meer komen opdagen.

“Ze gaan gewoon hun eigen gang,” zegt Peter Verbeek, één van de woonbootbewoners in het Zijkanaal H aan de overkant van de plas, over de energiecoöperaties. De woonbootbewoners zijn al jaren fel gekant tegen de windmolenplannen en vroegen tijdens de omgevingsberaden herhaaldelijk om onderzoek naar het draagvlak voor de windturbines. Ook verlangden ze een onderzoek naar de waardedaling van de woningen in de omgeving, maar de coöperaties willen daar niet aan.

“Ze willen gewoon geen openheid geven over de negatieve effecten,” zegt Verbeek. “Die gesprekken zijn er alleen om wat democratische legitimiteit te geven aan het proces. Zo kunnen ze afvinken dat aan participatie is gedaan.”

Tijdelijke staking

De woonbootbewoners zijn niet bezorgd dat ze aan invloed inboeten door niet meer mee te praten. Die invloed was er toch al niet, zegt Verbeek. “Wij hebben niets te verliezen.” Overigens is het wel degelijk de bedoeling om op den duur weer mee te praten. “Een vakbond staakt ook om weer in gesprek te komen.” De woonbootbewoners hopen bijvoorbeeld dat de nieuwe wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) werk maakt van de onderzoeken.

Zes deelnemers aan het omgevingsberaad hebben de energiecoöperaties per brief laten weten dat ze hun deelname staken, zegt Tineke de Vries namens de coöperaties. Van andere deelnemers hebben ze niets gehoord. Een omgevingsberaad gaat alleen over mogelijke milieu-effecten van de windturbines, zegt De Vries. Een ‘maatschappelijke kostenbaten-analyse’ zou daar geen onderdeel van zijn. Daarom hebben de coöperaties niet ingestemd met een onderzoek naar de impact op de woningprijzen. “Wij gaan niet over het draagvlak. Dat zou iets van de gemeente zijn.”

De Vries noemt het ‘jammer’ dat omwonenden zijn afgehaakt, maar de coöperaties zullen hen op de hoogte blijven houden. “Het is onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk belangen mee te wegen.” Volgens Verbeek zijn meer deelnemers afgehaakt en doen ook bewoners van Zaanstad, Oostzaan en Tuindorp Oostzaan mee aan de ‘participatiestaking’.

Impact onderzocht

De Noorder IJplas komt als eerste locatie in Amsterdam in aanmerking voor nieuwe windmolens, omdat het gebied daarvoor in 2012 al is aangewezen. De energiecoöperaties laten deze zomer de impact onderzoeken voor een milieueffectrapportage. Daarvoor worden verschillende opstellingen van windturbines onderzocht, van verschillende hoogtes (150 of 200 meter) en verschillende aantallen, zelfs eentje met een windturbinein het water van de plas. Om een goede vergelijking te maken worden de mogelijke opstellingen ook afgezet tegen een variant zonder nieuwe windturbines.

Volgens de onderzoekers komen zeven plekken in aanmerking voor een windturbine. Behalve varianten met windmolens bij de Noorder IJplas, wordt ook een mogelijkheid met drie windturbines langs het Noordzeekanaal doorgerekend. In dat geval komen twee nieuwe windturbines op bedrijventerrein Cornelis Douwes. Daar staat er al een. Overigens kunnen de energiecoöperaties de keuze voor locaties ook laten vallen op een mix van de verschillende varianten.