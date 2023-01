Onderzoek na brand Riekerhaven: containerwoningen niet brandveilig

NieuwsContainerwoningen in Amsterdam voldoen niet aan de brandveiligheidsnormen, maar de gemeente ziet geen reden om acuut in de grijpen.

In Startblok Riekerhaven aan de Voetbalstraat in Slotervaart brandde in november een appartementencomplex af.

In november vorig jaar brak op Startblok Riekerhaven een grote brand uit waardoor ruim honderd mensen hun huis kwijtraakten. Bewoners zeiden direct na de brand dat de brandveiligheid van het complex niet in orde was en ook brandexperts plaatsten hun vraagtekens bij de situatie. De gemeente zette daarom een onderzoek uit naar alle 24 tijdelijke containerwoningcomplexen in Amsterdam.

De conclusies van dit onderzoek zijn niet mals: rookmelders werken in veel woningen niet, in de meeste complexen staan afvalzakken, meubilair of bijvoorbeeld fietsen in de doorgang, waardoor veilig vluchten bemoeilijkt wordt en in het merendeel van de woningen ontbreken goede brandwerende scheidingsconstructies. Dat zijn wanden of deuren die ervoor moeten zorgen dat een brand niet overslaat naar een andere woning.

Wethouders Zita Pels en Reinier van Dantzig zeggen te schrikken van het rapport, maar benadrukken dat de problemen snel zijn op te lossen of al zijn opgelost. Pels: “We hebben in overleg met de woningcorporaties afgesproken dat er direct actie wordt ondernomen om te zorgen dat alle complexen voldoen aan de eisen voor brandveiligheid. Ik hoop dat dit ook voor andere (particuliere) verhuurders reden is om hun panden tegen het licht te houden.”

Andere eisen voor woningcomplex

Bewoners zullen voorlopig niet hun woning uit hoeven. De onderzoekers zeggen namelijk dat de gebreken niet direct leiden tot een acuut brandonveilige situatie. Wel willen ze dat woningcorporaties de bewoners beter informeren over hoe de woningen brandveilig te maken zijn en vragen ze om nader onderzoek om een vollediger beeld te krijgen van de brandveiligheid in alle panden.

Dat vervolgonderzoek moet worden gedaan door onder meer de brandweer en start komende maand al. Dan moet blijken of er nog aanvullende maatregelen uitkomen om de brandveiligheid te verhogen, zoals het verbeteren van scheidingsconstructies. Pels en Van Dantzig erkennen ook dat de theoretische veiligheid niet altijd overeenkomt met de praktische veiligheid en vinden daarom dat er voor deze complexen ook andere eisen gesteld moeten worden.

De brand in november was niet het eerste incident op het complex waar statushouders en studenten met elkaar wonen. In februari 2022 blies storm Eunice tot twee keer toe grote delen van het dak van het complex en werd een woning doorboord door een dakplaat. Vlak daarvoor hadden bewoners al aangekondigd in huurstaking te gaan vanwege achterstallig onderhoud. Na twee maanden kwamen ze tot een akkoord en werd de huurstaking beëindigd.

Tegemoetkoming

Bij de brand in november kwamen zes katten en een hagedis om het leven. Het vuur werd vermoedelijk veroorzaakt door brandstichting. De 27-jarige bewoner in wiens woning de brand was begonnen, is na de brand aangehouden en zit nog in hechtenis. Bewoners van de (door brand verwoeste) containerwoningen op Riekerhaven hebben dinsdag samen met enkele organisaties gedemonstreerd bij het kantoor van wooncorporatie De Key voor betere veiligheid.

Alle bewoners die door de brand zijn getroffen, hebben intussen een nieuwe woning. De gemeente Amsterdam kwam de bewoners van de verwoeste woningen eerder al tegemoet met een eenmalige compensatie van 500 euro. Ook kondigde de gemeente aan minder statushouders te willen huisvesten in gemengde wooncomplexen. Om voor rust te zorgen, moeten in de gemengde huisvestingen meer jongeren en minder statushouders verblijven.